'When Emma falls in love': La canción inédita de Taylor Swift que tiene destrozados a los fans de Emma Stone y Andrew Garfield

'Speak Now (Taylor's Version)' es el lanzamiento de la temporada, y es que Taylor Swift ha publicado su "nuevo" álbum, que supone el tercero que regraba tras haber decidido retomar el control de los derechos de sus canciones.

El disco original se lanzó en 2010 y las canciones hablan de una época llena de inocencia y desengaños, de los 18 a 20 años, como la propia Swift ha explicado en el mensaje de lanzamiento.

Ahora, a los 32, asegura que le llena de "nostalgia" y además ha regalado a los fans 6 nuevas canciones inéditas que no vieron la luz entonces, de lo que ella llama 'From the Vault' (sacadas del baúl).

Una de ellas está causando un gran revuelo, no solo por lo bonita que es la balada, sino por su significado. 'When Emma falls in love', para los fans, no hay duda de que es sobre la amiga de Taylor, la actriz Emma Stone. ¿Y de quién estaba enamorada Emma alrededor de 2010-2011? Exacto, de Andrew Garfield, con el que tuvo un intenso romance que terminó en 2015.

Emma Stone y Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man (2012) | Sony Pictures

Stone y Garfield se conocieron rodando las películas de 'The Amazing Spiderman' donde dieron vida a Peter Parker y Gwen Stacy, y se enamoraron al igual que sus personajes.

La canción tiene frases que los fans se están poniendo en bucle en redes sociales.

"Cuando Emma se enamora, sé que ese chico nunca será el mismo".