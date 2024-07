Sharon Stone recrea a sus 66 años su icónico cruce de piernas de Instinto Básico pero ahora solo en ropa interior

Sharon Stone es una de las actrices más icónicas de Hollywood y recientemente era noticia tras declarar que perdió su fortuna tras sufrir un derrame cerebral. La actriz saltó a la fama por su papel en Instinto Básico, un thriller erótico de 1992 que redefinió su carrera y dejó una huella indeleble en la cultura popular.

En la película, Stone interpreta a Catherine Tramell, una escritora y sospechosa de asesinato con una personalidad intrigante y seductora. Su actuación en la cinta le valió reconocimiento mundial, especialmente por una escena de interrogatorio que se ha convertido en una de las más memorables de la historia del cine.

Sharon Stone en 'Instinto básico' | TriStar Pictures

Recientemente, 32 años después de la escena original, Stone, a sus 66 años, ha cautivado a sus seguidores en Instagram al recrear el emblemático cruce de piernas de la película. La actriz ha escrito en el pie de foto un ingenioso "BÁSICAMENTE... TUYO ", haciendo referencia al título de la película.

En la fotografía, Stone aparece sentada en una elegante silla de piel con detalles dorados, luciendo un conjunto de lencería roja de encaje que incluía un sujetador y ropa interior, completado con tacones azules de tiras y un ancho collar blanco.

La imagen no solo destaca su increíble forma física a sus 66 años, sino que también trae a la memoria la famosa escena de la película, en la cual se supone que su personaje no llevaba ropa interior, lo que añade una capa irónica a la situación actual, ya que en esta recreación solo aparece en ropa interior. Los seguidores no tardaron en reaccionar con entusiasmo. "¡Increíble! Eres una leyenda viva", ha comentado un fan, mientras otro ha añadido, "La reina ha vuelto a su trono".

Sharon Stone sigue demostrando que su carisma y atractivo no tienen fecha de caducidad, reafirmando su estatus como un verdadero icono del cine y la moda, y mostrando al mundo que sigue estando en una forma envidiable a sus 66 años.