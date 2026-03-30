Robert Pattinson y la supuesta indirecta a su ex, Kristen Stewart: Los fans creen que se ha burlado de ella

Robert Pattinson vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por su trabajo, sino por un comentario que muchos interpretan como una indirecta hacia su ex, Kristen Stewart.

Todo ha ocurrido durante el estreno en Roma de su nueva película: The Drama, la cual coprotagoniza con Zendaya. El actor ha sido preguntado por lo que considera una "red flag" en una relación. Su respuesta, en tono aparentemente bromista, no ha tardado en encender las redes: "Como tu signo del zodiaco? Aries", ha dicho antes de reírse y añadir rápidamente: "¡Es broma! ¡Simplemente he dicho uno al azar!".

Sin embargo, el comentario no ha pasado desapercibido para los fans. Muchos han recordado inmediatamente que Stewart es Aries, lo que ha desatado una oleada de reacciones en redes sociales.

Algunos usuarios no han tardado en señalarlo: "Kristen es Aries", "Eso no ha sido tan aleatorio" o "Claramente es una indirecta", han sido algunos de los mensajes más repetidos. Incluso ha habido quienes aseguraron que el actor "se ha dado cuenta de lo que había dicho" y ha tratado de corregirlo sobre la marcha.

La polémica ha reavivado el interés por la relación entre ambos, que comenzó durante el rodaje de la saga Crepúsculo y se prolongó durante varios años, convirtiéndose en una de las más mediáticas de la época.

Edward y Bella en Crepúsculo: Amanecer | Summit Entertainment

Aunque Pattinson ha intentado dejar claro que se trataba de una broma, el contexto y el pasado compartido con Stewart han hecho que muchos fans no lo interpreten así.

Años después de su ruptura, cualquier comentario vuelve a poner el foco en su historia… demostrando que el fenómeno Crepúsculo sigue muy vivo, incluso fuera de la pantalla.