Robert Pattinson asegura que nadie es del "team Jacob" en Crepúsculo: "Eso fue solo una estrategia de marketing"

Robert Pattinson ha vuelto a mirar al pasado… y lo ha hecho con humor. El actor, que alcanzó la fama mundial como Edward Cullen en Crepúsculo, ha sorprendido con unas declaraciones que reabren el eterno debate entre fans: ¿Team Edward o Team Jacob?

Durante una entrevista para Canal+ junto a Zendaya, en plena promoción de su nueva película The Drama, el periodista ha sacado a relucir la clásica rivalidad entre Edward y Jacob, el personaje interpretado por Taylor Lautner.

Zendaya no ha dudado ni un segundo: "Soy del equipo Edward ¡siempre vamos!", ha respondido entre risas.

Pero lo más llamativo ha llegado después, cuando Pattinson ha reaccionado con una mezcla de ironía y nostalgia: "Nadie apoya a Jacob. Eso fue solo una estrategia de marketing", ha soltado entre carcajadas.

La respuesta ha provocado risas en el set, incluida la propia Zendaya, mientras el actor añadía un divertido "lo siento" al darse cuenta de lo que acababa de decir. "Eso es una locura", ha dicho para rematar.

Edward y Bella en Crepúsculo: Amanecer | Summit Entertainment

El momento deja claro que, años después del fenómeno global que protagonizó junto a Kristen Stewart, la fiebre por Crepúsculo sigue muy viva. De hecho, el propio Pattinson ha reconocido que está viviendo un inesperado resurgimiento: "Lo sé, es una locura".

Por su parte, Zendaya incluso ha bromeado con sumarse al fenómeno fan: "Necesito conseguir todo el merchandising".

Más de una década después, el triángulo entre Edward, Bella y Jacob sigue generando debate… aunque Pattinson parece tener claro que, al menos para él, nunca hubo realmente dos bandos.