Tras llevarse 11 millones de dólares: Keanu Reeves pide al juez "compasión" para el director que se quedó con el dinero de este proyecto

Keanu Reeves ha salido en defensa de Carl Rinsch, el director condenado por haber utilizado millones de dólares destinados a una serie de Netflix para gastos personales. A pocos días de que se conozca la sentencia definitiva, el actor ha pedido al juez que tenga cierta "clemencia" con él.

Rinsch, de 50 años, fue acusado en marzo de 2025 de desviar 11 millones de dólares que Netflix le había entregado para desarrollar una serie. Meses después, un tribunal le declaró culpable de fraude electrónico y blanqueo de capitales. El cineasta había trabajado con Reeves en la película 47 Ronin en 2013, donde el actor interpretaba a un samurái en el Japón del siglo XVII.

En una carta enviada el pasado 1 de mayo al juez Jed S. Rakoff, y recogida en documentos judiciales recogidos por medios internacionales, Reeves explica que quiere apoyar a Rinsch pese a no conocer todos los detalles del caso.

"Escribo en apoyo de Carl Rinsch de cara a su próxima sentencia. No conozco todos los detalles de este caso, pero por lo que sí sé de Carl, quería aprovechar la oportunidad para hablar en su favor, con la esperanza de que su condena pueda estar acompañada de cierta indulgencia y compasión, además de justicia", escribe el actor.

Jordan Scott y Carl Rinsch | Getty

Reeves también cuenta que ambos mantuvieron una amistad después de rodar 47 Ronin y que incluso asistió a la boda de Rinsch en Uruguay en 2014. Además, recuerda haber visto una versión inacabada de White Horse, la serie que Netflix contrató a Rinsch y que nunca llegó a completarse. Según publicó The New York Times en 2023, el propio Reeves había invertido dinero en el proyecto y figuraba como productor.

"En mi opinión, Carl es un artista excepcional, y White Horse, tal y como yo la vi, era una obra brillante y visionaria, aunque estuviera inacabada", asegura Reeves en la carta. "Evidentemente, no soy terapeuta ni psicólogo. Hablo como compañero artístico y como amigo. Creo que Carl tiene tendencia a sabotearse a sí mismo, ampliando constantemente la escala y la ambición de los proyectos más allá de lo acordado, lo que acaba generando conflictos con quienes trabajan con él".

El actor deja claro que no pretende justificar los delitos por los que Rinsch ha sido condenado, aunque sí intenta aportar contexto sobre su comportamiento. "No comparto esto como una excusa ni para restar importancia a lo que ha hecho, sino únicamente como una posible explicación del porqué", añade.

Según los cálculos de la defensa, las penas federales podrían situar a Rinsch entre ocho y diez años de prisión. Aun así, sus abogados han pedido una condena bastante menor, argumentando que no tenía antecedentes y que el caso ya ha supuesto "el probable final de su carrera".

Además de la posible pena de cárcel, todo apunta a que el juez obligará al director a devolver los 11 millones de dólares a Netflix. La plataforma también reclama otros 4,4 millones por los costes legales derivados del proceso de arbitraje iniciado por Rinsch y por la colaboración con los fiscales federales.

La defensa considera que esa cifra es desproporcionada. De hecho, Rinsch ha sido declarado oficialmente insolvente y contó con abogados asignados por el tribunal durante el juicio.

Junto a la carta de Reeves, la defensa también presentó escritos de apoyo firmados por familiares y amigos cercanos del director, entre ellos su madre, su hermano y varias amistades de la infancia.