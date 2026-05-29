Sale a la luz la desgarradora carta que Jennifer Aniston escribió a Matthew Perry: "¿Cómo voy a vivir sin tu luz?"

Es innegable que el legado y el imborrable recuerdo de Matthew Perry siguen muy vivos en el corazón de sus compañeros de reparto.

Con motivo de la próxima subasta benéfica de los objetos personales del actor a beneficio de su fundación, ha salido a la luz uno de los testimonios más íntimos, conmovedores y dolorosos de su época en Friends: una carta manuscrita que Jennifer Aniston le envió en su momento de máxima vulnerabilidad.

Las desgarradoras palabras de la actriz reflejan la profunda preocupación y el amor incondicional que sentía hacia su gran amigo mientras este libraba su dura batalla contra las adicciones.

"Matty, Dios mío... ¿Cómo voy a vivir sin tu luz en mi vida a diario? Sé que esa luz se ha atenuado a veces y hubo momentos en los que tuve mucho miedo de que se apagara por completo. Siempre has vuelto. Te agradezco mucho que hayas elegido vivir esta vida", le expresaba Aniston en el fragmento más desgarrador del texto.

En la carta, la intérprete que daba vida a Rachel Green intentaba recordarle a Perry su inmenso valor más allá de los escenarios, diciéndole de forma literal: "Tienes mucho que dar, y no solo a las masas con tu talento, sino como amigo, esposo y padre. Hemos recorrido un largo camino, cariño, desde aquella noche en que nos conocimos en el bar. Cuyo nombre no puedo recordar. ¿Te acuerdas?... ¿En La Cienega? ¿El Sports Guy? En fin...".

Friends: Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc en 1997 | Cordon Press

Aniston concluía su escrito con una promesa de fidelidad eterna: "Te quiero, querido amigo. Estoy muy orgullosa de ti y siempre estaré aquí para ti. Puede que no pienses en llamarme, pero siempre estoy aquí. Este ha sido un gran tiempo el que hemos compartido y lo aprecio mucho, al igual que a ti. Te quiero".

Esta íntima pieza escrita por la protagonista de Friends será uno de los artículos estrella de la puja organizada por Heritage Auctions que dará comienzo el próximo viernes 5 de junio.

Los ingresos netos se destinarán íntegramente a financiar los programas de recuperación, investigación y apoyo de la Fundación Matthew Perry, creada para combatir el estigma de la adicción a través de la ciencia y la compasión.

Junto a la emotiva carta de Aniston, los seguidores de la mítica comedia de los 90 tendrán la oportunidad de adquirir tesoros tan exclusivos como el guion original del episodio piloto de Friends firmado por todo el reparto principal.