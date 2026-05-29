El reencuentro de Anahí y Alfonso Herrera tras años distanciados: "Creo que nos debíamos esto"

La nostalgia de toda una generación ha estallado por completo. Anahí y Alfonso Herrera, quienes dieron vida a la mítica pareja de Mía y Miguel en la telenovela Rebelde, han protagonizado el reencuentro más esperado tras años de distanciamiento.

Los actores colapsaron el universo digital con un breve adelanto en vídeo de apenas 11 segundos, desatando todo tipo de teorías entre los fans, quienes llegaron a especular con un romance secreto o con el esperado regreso del actor a los escenarios junto al grupo RBD.

Sin embargo, el verdadero motor de esta esperada reunión es el estreno de Encuentros sin fronteras, un nuevo programa de entrevistas conducido por el actor que llegará a Disney+ el próximo 8 de junio, en el que Anahí será la invitada de honor de su primer episodio.

Frente a las cámaras, ambos se mostraron visiblemente emocionados al poder recordar y contrastar las perspectivas sobre su historia compartida tras más de 20 años.

Durante la íntima charla, no dudaron en abordar las tensiones de juventud que daban pie a los rumores de una mala relación tras las grabaciones, recordando de forma literal lo que decía la actriz por los pasillos: "¡Odio a Poncho, me quiero salir del grupo!".

En este cara a cara, el actor de 42 años admitió conmovido: "Creo que nos debíamos esto". Una de las confesiones más potentes de la grabación a la que ella le contestó con los ojos llorosos: "Nos debemos un montón de cosas pero esto, mucho".

Tras el enorme revuelo causado por las imágenes, el propio Alfonso Herrera ha decidido hablar del reencuentro en una entrevista para aclarar la naturaleza de su acercamiento con Anahí y desmentir de forma tajante cualquier tipo de reconciliación sentimental o un regreso a la música.

El actor ha querido frenar las expectativas poco realistas de los seguidores, confirmando los detalles de lo que ocurrió durante la grabación de su nueva apuesta profesional: "Lo que pasó con Anahí fue algo que nadie se lo imagina. Fue algo que disfruté enormemente y lo fuimos descubriendo en la conversación".

Al preguntarle por el impacto masivo que tuvo el vídeo que compartieron juntos, Herrera se mostró asombrado por la fidelidad de sus seguidores después de tanto tiempo: "Al día siguiente de la entrevista, porque nosotros la hicimos primero, y justo al día siguiente de la entrevista lo subimos, tuvo 40 millones de views y contando".

Una enorme muestra de cariño que el actor ha querido agradecer públicamente, explicando el verdadero motivo por el que necesitaba sentarse a solas con su compañera de reparto: "Eso lo agradecí, porque por un lado, creo que nos debíamos esa conversación, nos debíamos el poder recordar y también que me contara su perspectiva".