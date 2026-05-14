Olivia Newton-John y John Travolta habrían sido pareja de no ser por este motivo: "Se sentía atraído por ella"

Olivia Newton-John y John Travolta hicieron vibrar a todo el mundo a finales de los 70 con la historia de amor de Sandy y Danny Zuko en Grease. Pero... ¿Hubo realmente algo entre ellos en la vida real?

El escritor Matthew Hild ha sacado un libro donde habla sobre la vida amorosa de la cantante y actriz australiana llamado A Little More Love donde deja caer que podría haber pasado algo entre ellos pero hubo una cosa que los frenó.

Olivia Newton-John y John Travolta en 2012 | Cordon Press

"No tengo pruebas irrefutables, pero creo que la mayoría de las evidencias son bastante sugerentes", recoge People en exclusiva después de que el escritor hablara con amigos y personas cercana a los actores.

"En 2018, Didi Conn, quien interpretó a Frenchy en Grease, le dijo a la periodista Stephanie Nolasco que creía que Travolta se había sentido genuinamente atraído por Olivia y que la química entre ambos en la película era real. Recordando un final alternativo que se filmó para la película, en el que Danny y Sandy se daban un beso 'apasionado', Conn dijo: No estaban actuando en ese momento... fue real, de verdad lo fue", explica.

Actrices de Grease: Olivia Newton-John, Susan Buckner, Didi Conn, Jamie Donnelly, Stockard Channing, Dinah Manoff | Cordon Press

Para después dar a entender que uno de los motivos por lo que quizás su relación no llegó a termino sería porque Travolta pertenecía a la Cienciología: "Más de 20 años después del rodaje de Grease, un músico que había estado casado con una ciencióloga se unió a la banda de Olivia y se hizo amigo de ella", escribe Hild. "Dice que Olivia y Travolta "eran muy, muy cercanos".

"También recuerda una conversación que tuvo con ella una vez", continúa el libro.

"—¿Puedo hacerte una pregunta personal? —le dijo ella—.

Porque estuviste casado con una ciencióloga. —Claro —respondió.

Obviamente, sabes que John es cienciólogo.

Oh sí.

Sé que la Iglesia de la Cienciología lo venera como un seguidor muy valioso, dijo Olivia. Si me hubiera casado con John, ¿habría esperado él que me convirtiera en ciencióloga?.

No habría sido obligatorio, pero sí se habría fomentado, digámoslo así.

—Gracias —respondió Olivia—. Eso es todo lo que quiero saber".

Olivia Newton-John y John Travolta siempre mantuvieron una amistad muy estrecha a lo largo de los años hasta que ella murió a los 73 años en 2022.