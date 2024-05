17 años de El Internado: ¿Qué fue de Daniel Retuerta, actor que daba vida al más malvado de todos?

No era fácil encajar una ficción como El Internado, con intriga y toques de terror en horario de prime time, pero el trabajo de Daniel Écija y Globomedia consiguieron atraer a millones de telespectadores a las pantallas de Antena 3, a pesar de competir con grandes títulos en las cadenas rivales. Es lo que remarca Daniel Retuerta, actor que dio vida a Roque, uno de los personajes protagonistas más odiados de aquel momento.

Haber formado parte del cartel de un producto de alto éxito no ha debido ser fácil de gestionar, sin embargo, para Retuerta, "todo lo que sea notoriedad y estar en la palestra y que te vea el mayor número de gente, es bueno. Sobre todo, cuando se trate de ficción".

Haber sido el malo de la película, de la serie, en este caso, pudo haber sido una piedra en el camino por un supuesto encasillamiento. Un punto que Daniel lo ve con perspectiva y hasta le saca lo positivo: "Aunque mi personaje hacía de malo, hay otros que han hecho de malos en otras series, incluso en El Internado, y han seguido trabajando. Puede que sea que tenga un perfil muy concreto y una edad muy concreta, que no es viable para la mayoría de papeles".

Pese a haberse mantenido en primer plano durante las 7 temporadas, comprendidas entre año 2007 y 2010, el artista asegura que su inactividad en el mundillo no sería culpa de su paso por el exitoso serial: "He estado desaparecido, no por voluntad propia, sino, porque no han llegado las ofertas. La gente llegó a pensar que me había retirado, pero no tiene nada que ver con la serie".

Él mismo recuerda a Roque como un descubrimiento, incluso para los propios creadores de la serie, y, a su vez, para su propia cosecha personal: "Roque no terminó siendo lo que describía la biblia del guion. Ahí sí me benefició no tener un perfil no normativo, porque Roque se llevó todos los chistes de bajitos o el pagafantas, el rival más débil o los que busquen anhelar parecerse a otros de los superhéroes".

Haciendo balance, el compañero de Blanca Suárez, Martiño Rivas y Ana de Armas, destaca, precisamente, ese punto a favor de haberse metido en un papel radicalmente opuesto a lo que es en la vida real: "Lo mejor fue la vivencia personal, que fue la primera vez en mi carrera que se me da un papel con peso dramático. Supuso un reto y encima me hizo madurar como intérprete, porque interpretas algo que no has vivido ni de cerca".

Daniel Retuerta junto a sus compañeros de El Internado | Atresmedia

La ficción de Antena 3, que promedió un excelente 20% de cuota de pantalla y 3.670.00 telespectadores en sus siete temporadas, tuvo, a juzgar por el citado actor, un gran aliciente para convertirse en todo un éxito. "El hecho de contar con Natalia Millán, que salía de Un paso adelante, o Luis Merlo, que venía de Aquí no hay quién viva, y con Amparo Baró, creo que ya son tres banderas lo suficientemente grandes como para que a la gente le interesara echar un ojo. Además, que desde el capítulo 1 te introduzcan un misterio, te garantizaba una o dos semanas más", admite.

Una vez finiquitada la ficción, que en el año 2019 tuvo un regreso especial con El Internado: Las Cumbres (Prime Video), en la que no contaron con el grueso de los protagonistas originales, Retuerta se ha dedicado a otros menesteres. Revela que se sacó una Formación Profesional de Sonido, después de probar en varias series con papeles capitulares, pero que no encajaba en sus gustos.

Lo que sí fue un descubrimiento fue escribir, empezando guion por su cuenta. Y aunque ha hecho algunos papeles en obras de teatro, Daniel lo ha intercalado con otros trabajos, como profesor particular, inmobiliaria, trabajos relacionadas con sonido, revisión de guiones o escribiendo cortos, además de estudiar Coordinación de actividades físicodeportivas, de monitor y animador en hoteles.

En la actualidad, el madrileño de 34 años, ocupa su tiempo en microteatro con unas obras propias y colaborando en la compañía La Fantoche con Una noche en el Alhelí, en el Festival de la Antigua Mina.