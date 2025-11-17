Esta es la condena al fan que asaltó a Ariana Grande en Singapur: ¿Cuánto tiempo pasará en prisión?

Wicked Parte II promete ser uno de los estrenos más importantes del año. El final de la historia de Elphaba y Glinda será todo un espectáculo que, muy probablemente, lleve de nuevo a la franquicia a los premios Oscar. La expectación está por las nubes y cada premiere de la película se vive con la emoción a flor de piel.

Sin embargo, esta ilusión por ver a sus protagonistas en vivo y en directo cruzó la línea de lo legal cuando, en Singapur, un hombre asaltó a Ariana Grande en plena alfombra roja. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, mostrando una euforia totalmente fuera de lugar.

Ariana Grande y Cynthia Erivo en la premiere de Wicked: For Good de Londres | Gtres

El hombre en cuestión es Johnson Wen, un australiano que se acercó al estreno de la cinta en el país asiático el pasado jueves. Desde el tribunal de Singapur han llegado a un acuerdo sobre la condena que se va a ver obligado a cumplir por sus acciones tras ser declarado culpable de alteración del orden público.

El propio Wen admitió su culpabilidad, tanto en el asalto que perpetró como en un segundo intento de acceder al recinto tras ser escoltado fuera de la alfombra roja por el equipo de seguridad. Unas acciones que, según medios locales, promete no volver a repetir. Aunque no es la primera vez que protagoniza este tipo de comportamientos, dado que ya subió en el pasado al escenario de conciertos de artistas como Katy Perry o The Weeknd.

Así pues, tal y como ha recogido BBC News, Johnson Wen ha sido condenado a nueve días de prisión por las autoridades singapurenses.

A pesar de este crítico momento, la premiere de Wicked Parte II conquistó a los allí presentes y los fans ya cuentan los días para que llegue su estreno el próximo 21 de noviembre. Un día muy especial en el que el espectáculo de Broadway y la magia del cine se darán la mano de nuevo, dejando claro que la Tierra de Oz siempre tiene un hueco reservado en el séptimo arte.