Kate Winslet revela el secreto de Leonardo DiCaprio en la escena de la tabla en Titanic: "No lo debería haber dicho"

Han pasado 26 años desde que se estrenase Titanic, una de las películas más taquilleras de la historia. A pesar del paso del tiempo, aún nos siguen llegando nuevos datos curiosos sobre cómo fue el rodaje, como lo que contó recientemente Kate Winslet sobre lo desastrosa que fue la escena del beso con Leonardo DiCaprio.

Sin duda, Titanic supuso un gran cambio en la vida de DiCaprio y Winslet. De hecho, la protagonista habló sobre cómo afectó el estreno de la cinta en su vida diaria. La actriz ha vuelto a hablar, esta vez sobre cómo fue el rodaje de otra de las escenas icónicas de la cinta, el momento final en el que los protagonistas se encuentran a la deriva en medio del mar y Rose está sobre una tabla. Lo ha hecho en el evento 92nd Street Y QandA, donde se encontraba promocionando su nueva película, Lee.

Ha confesado que el agua no era tan profunda como parecía y que era muy fácil entrar y salir del tanque para poder ir al baño: "Estaba a la altura de la cintura. Siento decir que Leo estaba de rodillas. No debería haber dicho nada, Jimmy Cameron deberá estar llamándome", bromea la actriz sobre el hecho de estar revelando algunos secretos de la película.

Winslet ha explicado que el tanque donde grabaron era un tanque infinito: "Había agua constantemente moviéndose muy rápido y podías escuchar todo el rato el sonido del agua", añade. Además, confiesa que todo el mundo estaba muy involucrados en los últimos 22 minutos de la película, "porque podías el agua ten cada instante", en referencia a lo real que sentía el momento del rodaje.

La actriz también ha confesado que se coló en un cine en Nueva York para ver Titanic con dos amigos: "Cuando se estrenó en Londres estaba muy mal. Tuve una terrible intoxicación alimentaria y estaba en el hospital de Londres, realmente raro. Cuando salió en los EE.UU. estuve en el funeral de un novio", explicó.

"Es una cosa horrible incluso pensar en eso ahora. Obviamente no iba a perderme eso, así que me perdí todo lo relacionado con el lanzamiento de Titanic, que no sé, ¿es la forma del universo de protegerme o simplemente recordarme hacer las cosas importantes?", ha agregado.