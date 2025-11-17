Así de adorable era Jude Law a los 11 años cuando debutó en la televisión como crítico de cine

Jude Law, reconocido hoy por películas como The Holiday o Gattaca, tuvo una primera incursión en el mundo del entretenimiento muy distinta a la que luego definiría su carrera.

Mucho antes de convertirse en una de las estrellas británicas más destacadas de Hollywood, Law apareció en televisión a los 11 años, no como actor, sino como crítico de cine.

"Una productora vino a la escuela y dijeron: 'Buscamos a un chico para que reseñe películas de distintas épocas'", contó el actor el pasado septiembre a NPR.

"Así que conocieron a varios de nosotros y me eligieron a mí. Y sí, fui a un programa matutino e hice un par de críticas de cine", añadió.

Así llegó su debut televisivo en el programa Breakfast Time de la BBC, donde comentó la película 101 Dálmatas. Ahora, 41 años después, el BBC Archive ha publicado la entrevista de Jude en Instagram.

"Desde el principio se notaba que todo era muy predecible. Sabías perfectamente lo que iba a pasar", decía Law en el clip.

Aunque también admitió que disfrutó algunas partes de la película: "Me gustó. Fue divertido. Me gustó mucho cómo, desde el principio, los animales llamaban a los humanos 'sus mascotas'. Fue muy diferente".

Además, durante le entrevista, el actor señaló la diferencia de acentos entre los personajes según si eran adultos, que hablaban con acento británico, o cachorros, que tenían acento estadounidense: "Creo que fue principalmente porque el acento estadounidense suena un poco infantil".

En el pie de foto de la publicación la BBC escribía: "En 1984, Jude Law, de 11 años, estuvo en el programa Breakfast Time para reseñar algunos de los estrenos cinematográficos de las vacaciones escolares de mitad de trimestre. Jude ofreció una crítica exhaustiva y la presentadora Fern Britton comentó más tarde que sería un buen crítico de cine… Casi acertó".

Jude Law en el D23 en Anaheim | Getty

Jude contó a la NPR que era un "cinéfilo empedernido": "Estaba obsesionado con las películas desde muy pequeño. Y sigo estándolo".

"Me encantaba el ritual y la inmersión que suponía ir al cine. Así que, de pequeño, tuve mucha suerte. Crecí viendo Indiana Jones , E.T. y todas esas películas geniales", explicó el actor.

"Luego, a cierta edad, me di cuenta de que existían otras cosas, esas películas en blanco y negro del pasado. Y también me enamoré del cine clásico, ya fuera Chaplin o... bueno, mi madre me introdujo en el mundo del cine extranjero", continuó.

"Me llevaba a ver a Truffaut y Godard. Y mi padre, mientras tanto, me llevaba a ver Rocky y Rambo . Fue una inmersión muy amplia", recordaba.

Aunque en ese momento Law no imaginaba que su carrera lo llevaría a trabajar con Disney, la realidad lo sorprendió y con los años, participó en varias producciones del estudio, como Capitana Marvel, Peter Pan y Wendy y Star Wars: Tripulación perdida.