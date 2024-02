Kate Winslet habla claro y confiesa cómo afectó Titanic a su vida: "Fue horrible"

Kate Winslet se ha convertido en una de las personalidades más admiradas de Hollywood. La actriz británica alcanzó la fama muy joven y el salto definitivo lo dio con Titanic, película que protagonizó junto con Leonardo Di Caprio, con el que siempre ha dicho que tiene una gran conexión. Desde entonces, ha cosechado numerosos premios y éxitos en su carrera.

En una entrevista con Net A Porter, la intérprete ha hecho alusión a ese boom que tuvo Titanic y a cómo fue esa etapa para ella. Se ha remontado a 1997 para contar con detalle lo que le sucedió.

La actriz ha confesado qué le pasó tras el estreno: "Sentí que tenía que lucir de cierta manera, o ser de cierta manera, y debido a que la intrusión de los medios era tan significativa en ese momento, mi vida era bastante desagradable".

Por haberse vuelto una celebridad, comenzó a aceptar papeles independientes, pero la cosa no quedó ahí: "Los periodistas siempre decían: Después de Titanic podrías haber hecho cualquier cosa y, sin embargo, elegiste hacer estas pequeñas cosas".

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en 'Titanic' | 20th Century Fox

"Y yo dije: ¡Sí, puedes apostar tu maldita vida a que sí! Porque, adivina qué, ser famoso fue horrible", ha dicho la intérprete de Rose.

"Me sentí agradecida, por supuesto. Tenía poco más de veinte años y pude conseguir un piso. Pero no quería que me siguieran alimentando literalmente como a un pato".

Kate también ha querido hablar de cómo lleva su fama ahora: "¡Oh, es una palabra tan ridícula! Lo uso muy a la ligera. No es una carga, nada de eso. Titanic continúa brindando a la gente enormes cantidades de alegría. La única vez que digo: 'Oh Dios, escóndete', es si estamos en un barco en algún lugar".

Además de todo esto, la actriz ha compartido cómo ve ahora su carrera y ha protagonizado un momento también de lo más divertido cuando ha sido preguntada por el famoso meme en el que salen Jack y Rose que dice: "Búscate alguien que te mire como Leo a Kate".

Ella, riendo, ha dicho que él la mira así porque "simplemente sabe que puedo ver a través de todo. Creo que cuando experimentas algo tan sísmico, tan joven... realmente pasamos por eso juntos".

A lo largo de estos años y dado el enorme impacto que tuvo la película, han sido muchos los secretos que se han desvelado sobre el rodaje. Uno de los más sonados fue el del final alternativo en el que Rose tiraba el colgante, pero sin estar sola, como puede verse en el vídeo de arriba. Al final, James Cameron escogió la escena que todo el mundo conoce.

Kate Winslet, de esta manera, ha hecho un repaso a su carrera deteniéndose especialmente en ese momento en que Titanic le catapultó a la fama , una película que sigue intacta en la memoria del público.