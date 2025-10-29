Frankie Muniz revela que por la madre de Hilary Duff dejaron de hablarse: "Nadie sabe mi historia con ella"

A comienzos de los 2000, Frankie Muniz y Hilary Duff eran dos de las estrellas juveniles más reconocidas del mundo del entretenimiento. Muniz triunfaba con la exitosa serie Malcolm, mientras que Duff alcanzaba la fama internacional gracias a Lizzie McGuire.

Ambos coincidieron en 2003 como protagonistas de la película Agent Cody Banks, una cinta de aventuras sobre un adolescente reclutado por la CIA, que tuvo mucho éxito y consolidó la imagen de ambos como íconos adolescentes de la época.

Sin embargo, lo que parecía el inicio de una larga amistad terminó abruptamente, y más de dos décadas después, Muniz ha revelado el motivo.

El actor y piloto de carreras ha confesado en el Podcast de Joe Vulpis que no ha vuelto a hablar con Duff desde el rodaje de aquella película, debido a un incidente ocurrido durante el proceso de casting.

"Nos hicimos muy, muy buenos amigos. Tuvimos una relación estupenda durante mucho tiempo", recordaba Muniz de su amistad antes de grabar Agente Cody Banks.

"Estaba en el rodaje de Lizzie McGuire, en el camerino de Hilary, y allí estaba su madre… Y me preguntó: '¿Sabes qué vas a hacer este verano?' Y yo le dije: 'Ah, voy a rodar una película en la que interpreto a una especie de James Bond juvenil'".

Según Frankie, la producción estaba barajando la opción de darle el papel del interés amoroso de su personaje a Kristin Kreuk, conocida por Smallville, pero al día siguiente, al hablar con la madre de Hilary, le dijo que ya habían elegido a Duff para el papel.

"Su madre me dijo: '¿Sabes qué? Vamos a pasar el verano juntos… ella va a rodar Cody Banks contigo… Firmaron el contrato anoche'", contaba Muniz, confesando que se quedó impactado. "¿La película de la que no sabías nada ayer?", decía haber pensado en ese momento.

Muniz hizo unas llamadas para comprobar si la madre de Duff estaba en lo cierto y así fue. Esta situación también pilló de sorpresa al actor, ya que él pensaba que sería partícipe del proceso de selección de su coprotagonista.

"Ni que decir tiene que no me hizo ninguna gracia. Y no porque no quisiera que fuera Hilary", explicaba Muniz. "No sé cuánto más quiero decir. Estoy intentando pensarlo bien porque ya he dicho demasiado".

Hilary Duff y Frankie Muniz | Cordon Press

"Me ponía muy triste cuando la madre de Hilary venía al plató… Y si les dijera que no he vuelto a hablar con Hilary desde el último día de rodaje… No le he dirigido ni una palabra desde entonces. Esa es la verdad. Nadie sabe nada de mi historia con Hilary Duff", continuaba.

"Me arrepiento de no haber seguido siendo su amigo, porque tuvimos una gran amistad durante mucho tiempo, y dejé que su madre… me enfadara", se sinceraba Muniz.

"Me encantaría ponerme al día con ella (en el futuro). Me encantaría incluso hablar de eso porque estoy seguro de que no sabe nada de lo que pasó", aclaraba.

Tras sus éxitos juveniles Frankie decidió alejarse de las cámaras para dedicarse de lleno a su pasión por el automovilismo, compitiendo profesionalmente en distintas categorías de carreras.

Sin embargo, aunque ha participado en algunos proyectos cinematográficos y televisivos en los años posteriores, ahora ha vuelto en el revival de Malcolm con parte del elenco original.