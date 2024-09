Haley Joel Osment recuerda los mensajes que le dejaba Bruce Willis en el contestador tras El sexto sentido

Han pasado 25 años desde que El sexto sentido revolucionó para siempre los giros de guion en el cine. Un casi novato M. Night Shyamalan dejó atónitos a millones de espectadores con aquel impactante final de la mano de Haley Joel Osment y Bruce Willis.

El primero era un niño por aquel entonces y estuvo incluso nominado al Oscar, mientras que el segundo era ya todo un veterano que se arriesgó para hacer una cinta de terror con un por aquel entonces desconocido director.

Esas diferencias no impidieron que ambos formaran una "maravillosa relación" de la cual ha hablado el actor de 36 años ahora que se cumple un cuarto de siglo de su estreno.

Haley Joel Osment y Bruce Willis en El Sexto Sentido | Cordon Press

En una entrevista para Entertainment Weekly, el intérprete recordó que trabajar con Willis "fue fantástico" ya que "en ese momento tenía la edad suficiente para haber visto muchas películas de Bruce, lo que le añadió mucha emoción".

"Me causó una gran impresión porque era la primera celebridad gigantesca con la que había trabajado a una edad en la que era consciente de su estrellato. Y lo hacía todo de una manera genial, tenía mucho carisma y era la persona que quieres en el set para marcar el tono del tipo de película que estábamos haciendo", elogió a su compañero a pesar de que ya había trabajado antes con Tom Hanks en Forrest Gump.

Bruce Willis, Haley Joel Osment y M. Night Shyamalan en el año 2000 | Cordon Press

Sobre si ha mantenido contacto con él desde que se conociera su demencia, el actor señaló que se mantuvo al tanto de él en los años siguientes al estreno de la película.

"De vez en cuando dejaba mensajes de voz en el contestador, simplemente para saber cómo estaba. Llamaba de repente, así que a veces era antes de viajar", dijo Osment. Fuimos juntos a Japón dos veces, si no recuerdo mal, para estrenar El sexto sentido en diferentes ciudades. Así que me llamaba antes de eso, y a veces, cuando yo llegaba a casa del colegio, el contestador automático parpadeaba y era él diciendo: Hola, Haley Joel. Sólo te mando saludos".

"Necesito encontrar esas viejas cintas del contestador. Sé que las conservamos. Conozco un poco a sus hijas, pero no he hablado con él desde que me enteré de su salud en los últimos años", aseguró.