Haley Joel Osment, el niño de El Sexto Sentido, revela por qué se retiró del cine durante un tiempo

El Sexto Sentido se ha convertido en una de las películas de terror más populares de la historia. Para la posteridad quedará la escena del pequeño Cole metido en la cama y confesando "En ocasiones veo muertos". Sin embargo, desde el estreno de la cinta en 1999 poco más se ha sabido del actor que interpretaba a este joven personaje. Durante un largo periodo de tiempo desapareció del mundo cinematográfico, aunque este año regresa al cine con una nueva película, en cuyo estreno aprovechó para hablar de su relación con Bruce Willis.

En una entrevista para E! News ha hablado sobre ese parón en su carrera profesional. "Mis padres solían decir cuando empecé en esta industria: Si alguna vez no es divertido, puedes dejarlo mañana mismo. Y cuando llegué a la edad universitaria, pude irme a estudiar teatro y realmente pensar mucho si quería hacer esto como mi carrera en la vida", explica el actor, que ahora tiene 36 años.

Sin embargo, a pesar del distanciamiento con el cine, añade: "Sigue siendo un trabajo que me gusta mucho, a pesar de toda la incertidumbre y la dificultad de poder planificar tu vida con tres o seis meses de antelación".

Además, recuerda cómo fueron sus primeros años en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, a la que entró en 2006: "Eran años muy tensos en cuanto a la forma de ser de los famosos en Los Ángeles. Había este tipo de compromiso muy depredador y agresivo de los tabloides con ciertas celebridades".

"Recuerdo estar muy contento de no tener mi hogar en Los Angeles en aquella época", confiesa en relación a su mudanza a Nueva York, donde vivió durante 15 años. Además, cree que actualmente su ciudad de nacimiento se ha "suavizado un poco" y que "Estamos en una época diferente a la que estábamos", refiriéndose a la cultura de los paparazzi. De hecho, cree que en esta relajación de los paparazzi tiene mucho que ver las redes sociales y los contenidos que "se publican voluntariamente en Internet".

Explica que tras muchos años sin Instagram, finalmente decidió crearse un perfil, en parte debido a la gran cantidad de cuentas falsas que se hacían pasar por él.

"En este momento me siento cómodo. Y en este entorno mediático tan grande, es la forma de promocionar tus proyectos y ayudar a la gente a estar al día de lo que haces dentro del equilibrio de una privacidad razonable. Me resistí durante mucho tiempo y ahora es como: Oye, es divertido hacer algunos posts", continúa.

"Cuando llegué a esta industria, Internet existía, pero no era tan omnipresente como ahora", pues tenía tan solo cinco años cuando apareció por primera vez en la gran pantalla en Forrest Gump (1994). "Así que para los actores más jóvenes de hoy en día, siempre me impresiona mucho que sean capaces de manejar el panorama de las redes sociales TikTok, Instagram, porque eso no es algo con lo que yo tuviera que lidiar realmente a esa edad".

Su próximo trabajo, Parpadea dos veces (Blink Twice), verá la luz el 23 de agosto de este año. En él ha trabajado con Zöe Kravitz, quien ha trabajado como directora por primera vez, y con otros actores como Channing Tatum o Naomi Ackie. En esta película, Osment interpreta a Tom, un actor en apuros moralmente maleable que nada más que come huevos duros para adelgazar. Él mismo lo califica como alguien "un poco patético", pero que intenta "ser un hombre mejor y optimizar su vida".

Sin embargo, además de este nuevo proyecto también ha hablado sobre la película que le dio reconocimiento internacional, El Sexto Sentido: "Mi voz suena mucho más aguda de lo que recuerdo cuando salía de mi boca en aquel momento", se refiere a las veces que vuelve a ver esta cinta. "Pero es extraño, porque recuerdo muy bien estar dentro de esas escenas. Y es raro verlas 25 años después y ver lo joven que parece esa persona".

Además, sobre el director de esa cinta, M. Night Shyamalan, así como otros con los que ha trabajado, añade: "y a todos los directores y productores y compañeros actores con los que he trabajado, siempre me he sentido muy cómodo en el plató. Hay mucha adrenalina cuando quieres hacer bien una escena, pero todos con los que trabajé se aseguraron de que nunca hubiera ningún tipo de presión extraña e indebida para hacer bien el trabajo".

También le ha querido dedicar unas palabras a su excompañero de reparto, Bruce Willis: "Es una leyenda. Ha sido duro ver por lo que él y su familia han tenido que pasar", se refiere a los problema de salud que atraviesa Willis. Aunque confiesa, "te reconforta saber que tiene una familia tan maravillosa. Están todos tan unidos y han llevado una situación realmente difícil de una forma realmente valiente, así que los admiro mucho".

En la entrevista, Osment también ha querido agradecer a su familia el apoyo recibido durante toda su carrera y por haberlo ayudado a mantener los pies en la tierra. "Hemos intentado ayudarnos mutuamente todo lo que hemos podido", se refiere a su hermana Emily, también actriz. "Ella no ha necesitado demasiados consejos míos. Ella forjó su propio camino, y su carrera como comediante ha sido bastante increíble. Estoy muy feliz por ella y orgulloso de ella. Es divertido que los dos sigamos haciendo esto después de empezar de niños".

Emily y Haley Joel Osment | Getty Images

Al finalizar también ha hablado sobre la experiencia de trabajar con Tim Burton en la próxima segunda temporada de la serie de Netflix Wednesday: "Le admiro desde siempre, me encantan sus películas. Es uno de esos días en los que apareces en el plató, ves a alguien así trabajando y es como: Vaya, por esto me encanta mi trabajo".