Frankie Muniz confiesa el momento en el que abandonó Malcolm por el tóxico ambiente que había: "Todos tenía miedo"

Malcolm in the middle fue una de las series más importantes de principios de los 2000. La ficción estuvo en emisión durante 7 temporadas hasta el año 2006 y fue el trampolín en la carrera de Frankie Muniz quien se convirtió en "el adolescente más rentable de Hollywood".

Han pasado casi 25 años desde su estreno y, ahora, Muniz ha confesado un momento muy complicado que vivió durante la serie. El entonces joven actor decidió plantarse ante el equipo y decidió abandonar la serie debido al tóxico ambiente de trabajo que había.

Unas declaraciones que ha hecho durante su participación en el reality I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here, en su versión en Australia, durante una conversación con algunos de sus compañeros.

"Aquí hay una historia que nadie conoce, ¿estás listo?", empieza diciendo.

"Hay dos episodios en los que no estoy porque me fui del set", afirma. "Todos tenían tanto miedo de enfrentarse a ciertas personas que eran controladoras, mal educadas o irrespetuosas, como si caminaran sobre alfileres y agujas", detalla.

"Recuerdo que me mortificaba mucho ver a la gente con miedo a defenderse, algo así como, '¡Di algo!' No me importaba que me dijeran que nunca volvería, porque para mí valió la pena, ¿sabes a qué me refiero?", explica a su compañera Candice Warner.

Para después Warner decirle: "La serie se basa en ti, por eso te necesitaban, por eso tenías ese poder". "Eso ayudó", termina afirmando.

Aún así, Frankie Muniz guarda un buen recuerdo de esa época sobre todo porque conoció a uno de sus mayores amigos, el actor Bryan Cranston, quien interpretaba a su padre en Malcolm. En el vídeo de arriba puedes ver cómo lo elogia y comparte la gran relación que siguen manteniendo.

Además, ambos se han manifestado en alguna ocasión sobre si Malcolm in the middle podría regresar en algún momento.