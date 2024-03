Frankie Muniz (Malcolm in the middle) explica por qué se niega a que su hijo de 3 años sea actor

Frankie Muniz es conocido a nivel mundial por su papel en la serie Malcolm in the Middle, una de las más relevantes de los 2000. Él interpretaba al protagonista del proyecto y se volvió toda una estrella a su corta edad.

En su día a día es bastante activo en redes sociales y se muestra siempre natural y sin tapujos. Hace poco, de hecho, compartió con sus seguidores en redes sociales el trasplante de pelo al que se había sometido.

Frankie Muniz (Malcolm in the Middle) | Cordon Press

Ahora, ha vuelto a ser noticia porque ha confesado que no le gustaría que su hijo (de tres años) siguiese sus pasos en el mundo de la actuación. El intérprete se encuentra participando en el reality australiano I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here y en un vídeo compartido por TikTok previo a entrar al programa ha explicado el motivo.

"Nunca dejaría que mi hijo entrara en el negocio. Y no es que haya tenido una experiencia negativa, porque para ser honesto, mi experiencia fue 100% positiva. Pero conozco mucha gente, amigos cercanos a mí, que tuvieron experiencias increíblemente negativas", ha dicho a Pedestrian TV.

El intérprete ha demostrado en múltiples ocasiones lo feliz que ha sido y lo bien que le ha ido incluso con sus compañeros de rodaje. De hecho, ya habló de la buena relación que tenía con actores de Malcolm como Bryan Cranston (Hal Wilkerson en la serie), como puede verse en el vídeo de arriba.

"Y creo que es un mundo feo en general. Nunca me importó el rechazo, pero hay un montón". Además, ha querido dar su visión sobre conseguir llegar hasta la cima: "Creo que convertirse en un actor de éxito es como ganar la lotería porque al principio eso es todo lo que es".

"Hay como un millón de personas en Hollywood que lo intentan y no lo consiguen y podrían ser los mejores actores del planeta, pero a veces ni consiguen la oportunidad. La suerte juega mucho en esto", ha sentenciado Muniz.

De esta forma, ha querido explicar su visión de la industria y por qué no querría que su hijo Mauz de 3 años continuara su legado como estrella infantil.