Bryan Cranston habla claro sobre una película de 'Malcolm' 20 años después de la serie

En el año 2000 se estrenaba 'Malcolm in the Middle', una serie que marcó el principio de esta década y contaba con Frankie Muniz como protagonista principal interpretando a Malcolm, un niño superdotado al que conocemos en el entorno de su peculiar familia.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek eran los padres de la familia Wilkerson mientras que Francis (Christopher Masterson), Reese ( Justin Berfield ), Dewey ( Erik Per Sullivan ) y Jamie (James y Lukas Rodríguez) eran los hermanos de Malcolm.

Ahora, Bryan Cranston ha hablado para 'ENews!' sobre la posibilidad de hacer una película que muestre a la familia 20 años después: "Ha habido conversaciones sobre la posibilidad de hacer una película de reunión de 'Malcolm in the Middle'. Creamos una gran familia en la serie la verdad que estaría abierto hacerla si surgiera una buena idea. Sería fantástico explorar lo que le sucedió a esta familia 20 años después. No puedo creer que haya pasado todo ese tiempo, pero sería divertido hacerlo".

No es la primera vez que se habla sobre esto, el creador de la serie Linwood Boomer ya dijo a EW que era una opción que se estaba contemplando: "Estamos hablando de ello. Todos pensamos que sería divertido si tuviéramos la idea correcta. Honestamente, iría mucho más rápido si todos no fueran tan molestos".

Además, Frankie Muniz también lo comentó sobre cómo él y Bryan, con quien tiene una relación muy cercana como puedes ver en el vídeo de arriba: "Realmente estamos interesados ​​​​en la idea", afirmó. Para después comentar que Cranston estaba "en cierto modo escribiendo el guion y haciendo que todo funcionara".