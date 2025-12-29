Así ha sido la reaparición pública de los hijos de Rob Reiner tras el asesinato del director de cine y su mujer

El asesinato del director de cine Rob Reiner y su mujer Michele Singer ha sido uno de los acontecimientos más estremecedores de Hollywood. La pareja murió a manos, presuntamente, de su hijo mediano Nick, quien ya fue arrestado y se encuentra en prisión a la espera del juicio.

Rob y Michele fueron padres de otros dos hijos: el mayor, Jake y la pequeña, Romy, que encontró los cuerpos sin vida de sus padres el 15 de diciembre.

Ahora, dos semanas después de los hechos, ambos han sido vistos públicamente. Si bien no han aparecido juntos, los dos parecen estar buscando el modo de reconstruir su vida tras los terribles acontecimientos.

Jake Reiner, de 34 años, salió de compras con su novia Maria Gilfillan en Malibú, California. Ambos mantuvieron una actitud seria y se pudo ver al mayor de los Reiner hablando por teléfono.

Por su parte, Romy estuvo en una casa en la playa durante su 28 cumpleaños. Y es que el pasado sábado 27 de diciembre, la hija pequeña de Rob y Michele se juntó con algunos amigos y su novio, Alex Silberberg, en lo que sin duda ha sido el cumpleaños más complicado de su vida.

La industria de Hollywood sigue llorando las muertes de dos personas que, según su círculo más cercano, no solo dejaron un legado imborrable en el mundo del cine, sino también en todos aquellos que los rodeaban.

El juicio contra Nick Reiner todavía no tiene una fecha; sin embargo, el próximo 7 de enero tendrá que acudir al tribunal de Los Ángeles para la lectura de los cargos.