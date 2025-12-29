Millie Bobby Brown se sincera sobre lo mucho que sufrió por las críticas tras su cambio de imagen: "Lloraba todos los días"

Millie Bobby Brown es una de las actrices del momento y también una de las que comenzó su carrera a una edad más temprana. Con tan solo 9 años ya trabajaba como actriz, y a los 12 alcanzó elestrellato internacional al protagonizar Stranger Things, la serie que la convirtió en un rostro mundialmente reconocido y marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

Desde entonces, su crecimiento ha sido observado bajo una lupa constante y su adolescencia se ha visto acelerada por la madurez que exige formar parte del mundo del espectáculo, tanto dentro como fuera de la pantalla.

A lo largo de los años, la actriz de 21 años ha sido duramente criticada por aparentar ser mayor de lo que realmente es, comentarios que no solo han puesto el foco en su aspecto físico, sino que también han alimentado en varias ocasiones rumores sobre supuestas cirugías estéticas.

Millie Bobby Brown | Gtres

Millie recientemente tuvo que cambiar su look para su papel en Electric State, donde optó por una melena rubia. Ahora, ha compartido cómo los rumores sobre su apariencia en ese momento afectaron su bienestar durante la gira de prensa a mediados de 2025.

En una entrevista con British Vogue, Brown ha hablado abiertamente sobre el impacto de las especulaciones mediáticas que aseguraban que se había sometido a cirugía plástica: "Estuve deprimida durante tres o cuatro días. Lloraba todos los días".

"'¡Dios mío, qué se ha hecho en la cara? ¿Por qué se ha teñido de rubia? ¡Parece de 60 años!'", recordaba que decían sobre ella.

"Respeto el periodismo. Me encanta leer artículos sobre mis personas favoritas y saber qué hacen. Entiendo que haya paparazzi, aunque sea invasivo, aunque me parezca una mierda; sé que ese essu trabajo…", decía Millie.

"Pero no me critiquen desde el principio en el titular. Está muy mal y es acoso, sobre todo para las jóvenes que se inician en esta industria y ya lo cuestionan todo", añadía.

Aunque agradecida por su trabajo y las oportunidades que ha tenido, Brown se defendió públicamente en redes sociales durante la oleada de comentarios negativos, instando a sus seguidores y a la audiencia en general a crecer con ella y dejar de hacer comentarios destructivos sobre su aspecto físico.

"Por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo", reconocía la actriz al medio.

A pesar de las críticas, la actriz no solo está en un gran momento profesional, sino también personal con la adopción de su hija con su marido, Jake Bongiovi. La pareja dio la noticia a finales de verano de este 2025, pero siendo muy claros respecto a la intimidad y privacidad de su identidad.