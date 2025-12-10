Dick Van Dyke cuenta los vicios que ha dejado para poder llegar a los 100 años: "Tenía una personalidad adictiva"

A punto de cumplir 100 años el próximo 13 de diciembre de 2025, el legendario actor Dick Van Dyke, mundialmente recordado por su papel en Mary Poppins ha revelado por qué cree que sigue con su vida con energía, humor y lucidez.

El actor comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento en los años 50 y más de 7 décadas después, el pasado 2024, a sus 98 años aseguró que todavía no pensaba jubilarse.

Ahora, durante un evento benéfico, Van Dyke ha confesado que abandonó por completo el alcohol y el tabaco. En 1972, el actor ingresó a un hospital para tratar su alcoholismo, un punto de inflexión en su vida.

Dick Van Dyke y Julie Andrews en 'Mary Poppins'. | Disney

También decidió dejar de fumar, algo que ha reconocido le costó mucho y que fue "el doble de difícil que dejar la bebida", según recogía People.

El tema salió cuando el intérprete recordó que conoció a Walt Disney a principios de los 60, seis años antes de que muriera de cáncer de pulmón: "Era un tipo maravilloso. ¡Solo que fumaba demasiado! ¡Qué barbaridad!".

Fue entonces cuando el hijo de Van Dyke comentó que su padre "nunca fumó demasiado", algo que el mismo Dick desmintió: "¡Fumé mucho, la verdad!".

"Creo que tenía unos 50 años cuando me di cuenta de que tenía una personalidad adictiva", añadía. "Si algo me gustaba, me excedía".

"Así que me deshice del alcohol, los cigarrillos y todas esas cosas, y probablemente por eso todavía estoy aquí", declaraba Dick.

El actor de 'Mary Poppins' Dick Van Dyke | Cordon Press

Pero su fórmula no ha sido solo una cuestión física sino también mental, y es que Van Dyke destacaba también la importancia de mantener una actitud positiva.

"Siempre he pensado que la ira es algo que corroe las entrañas de una persona, y el odio. Y nunca fui capaz de desarrollar un sentimiento de odio", señalaba. "Creo que esa es una de las principales razones que me impulsaron a seguir adelante".