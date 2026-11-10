El actor Bug Hall se niega a devolver el dinero de una recaudación ante la llegada de su sexto hijo y hacer voto de pobreza: "Es la voluntad de Dios"

Brandon "Bug" Hall, conocido por su papel de Alfalfa en la película de 1994 Una Pandilla de Pillos, se encuentra en el centro de una polémica tras negarse a devolver los fondos sobrantes de una campaña de GoFundMe.

El ex-actor infantil de 41 años inició la recaudación el pasado 5 de noviembre con un objetivo inicial de 2.000 dólares para cubrir gastos básicos del hogar tras mudarse a una zona rural de Arkansas con su esposa embarazada y sus cinco hijos. Sin embargo, la iniciativa dio un giro inesperado al superar los 27.000 dólares acumulados.

En declaraciones exclusivas concedidas a Page Six, Hall justificó su decisión de conservar la totalidad de la suma recibida asegurando que no pensaba rechazar la cifra sobrante: "La voluntad de Dios siempre me desconcierta".

El ex-intérprete explicaba al medio que nunca contempló alcanzar esa meta y que su intención era abastecer a su familia antes del nacimiento de su sexto hijo: "Os dije a todos que, una vez que alcanzara los 2.000 dólares, lo cerraría. No iba a ser codicioso y decir que necesitaba dinero para un tractor, un aserradero o todas las demás cosas que necesito para empezar".

La controversia aumentó cuando la plataforma bloqueó temporalmente la campaña tras recibir numerosas denuncias por un supuesto fraude, señalando su contradicción entre pedir caridad y haber hecho un voto de pobreza. Tras una revisión de seguridad, la plataforma canceló la cuenta y autorizó la transferencia del dinero.

Al preguntarle por Page Six sobre por qué no devolvía el excedente tras quedar libre de cargos, Hall respondió: "Sin duda, aceptaré esto como un regalo de Dios y como una bendición de todas las personas que, por la razón que sea, quisieron bendecirme. Nunca se me ocurrió pensar qué pasaría si hubiera un excedente”.

En X, el ex-actor se mostró contundente respecto al destino de las donaciones en un mensaje dirigido a un seguidor: "Oh, sí, me lo quedo todo, hermano. Discutí con varios amigos que intentaron convencerme de que lo aceptara", remarcando en la misma publicación que "os dije a todos que un hombre siempre cumple su palabra".

Asimismo, arremetió contra quienes denunciaron su perfil en la plataforma: "El bloqueo automático provocado por unos izquierdistas mezquinos es claramente la voluntad de Dios. Voy a coger mi tractor/aserradero y ponerme a construir".

En sus declaraciones a Page Six, el intérprete defendió que el uso de estos fondos permitirá a su familia avanzar hacia la autosuficiencia: "Este dinero supone un cambio radical en la vida de la gran mayoría de los estadounidenses. Y, con la vida que he elegido, también lo es para mí".

Ante las críticas sobre su voto de pobreza (el cual adoptó tras declararse "católico radical extremista"), Hall aclaraba que se trata de un compromiso laico con gastos reducidos: "Busco ingresos o un trabajo remunerado siempre que tengo una necesidad económica inmediata que no puedo cubrir de otra manera".

El debate ha vuelto a sacar a la luz sus antecedentes personales y judiciales, incluyendo su arresto en 2020 por inhalar aire comprimido tras sufrir una recaída en su sobriedad: "En la mente de un adicto, era como decir: 'Bien, he cumplido con mis responsabilidades. Mi familia está fuera de la ciudad. Ahora es tu oportunidad’'", reconocía a Page Six.

"Espero que nunca deje de salir a relucir. No estoy por encima de las recaídas y la miseria", finalizaba. Tras una reciente detención en abril de 2026 en Ohio por una infracción de tráfico pendiente, Hall reiteró al medio que su etapa actoral ha concluido de forma definitiva: "Realmente no me imagino volviendo a trabajar profesionalmente".