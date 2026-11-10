El marido de una amante de Dustin Hoffman los pilló en la cama y casi acaba en tragedia: "Voy a morir"

El oscarizado actor Dustin Hoffman ha desvelado un turbulento episodio de su juventud que guardaba un asombroso parecido con la trama de El graduado (1967), la película que lo catapultó a la fama internacional.

Durante su intervención en el episodio del podcast Conan O'Brien Needs a Friend, el intérprete de 89 años ha relatado cómo el marido de una amante casada lo descubrió en plena intimidad y estuvo a punto de matarle.

Ante la pregunta en tono de broma del presentador Conan O'Brien sobre si en alguna ocasión le habían apuntado con una pistola, Hoffman respondió de forma directa: "Sí, me pasó. Estaba teniendo... esto fue en mi juventud. Estaba teniendo una aventura con una mujer casada".

Tras la sorpresa de O'Brien, el actor continuó detallando las circunstancias de aquella noche: "Me invitó a ir a su casa después de que... se durmiera. Y ella pensaba que una vez que su marido se dormía, permanecía dormido".

La situación dio un giro dramático cuando el marido irrumpió inesperadamente en la habitación: "Y allí estábamos, celebrando una especie de festival. Y él entró con una pistola. Y me apuntó. Y recuerdo que dijo: '¡Fuera, fuera!'".

El veterano intérprete revivió el pánico absoluto que experimentó en ese instante: "Y cuando te apuntan con una pistola, lo primero de todo... su dedo está en el gatillo. Y piensas en cualquier momento: 'Va a...', y te das cuenta: '¡Ya está, ya está, ya está. ¡Vas a... voy a morir! ¡Voy a morir!'".

Dustin Hoffman | Cordon Press

Reflexionando sobre la desesperación del momento frente al arma, el protagonista de Tootsie remarcaba con angustia: "El siguiente segundo, el siguiente segundo, el siguiente segundo... Y harías cualquier cosa, ¿sabes?, para evitar que te maten".

O'Brien respondió a Hoffman con una broma: "¿Así que saltaste por la ventana? ¿Huiste? ¿Continuaste con el festival?". Hoffman le cortó la broma de raíz respondiendo "No" y provocando la carcajada de los allí presentes.

Esta revelación coincide con la promoción de sus esperadas memorias, Look at Me, publicadas el 10 de noviembre.