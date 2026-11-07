Sorpresa en James Bond: Robert Pattinson, candidato de última hora para el papel tras hacer una prueba de pantalla

El casting del próximo James Bond está dando mucho que hablar. Después de la salida de Daniel Craig y tras varios años de rumores y un vaivén de nombres, parecía que el actor que dará vida a 007 ya estaba casi decidido.

Medios estadounidenses confirmaron que apenas había tres o cuatro candidatos finales, destacando Jack Lowden, Callum Turner o Josh O'Connor. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos ha situado a Robert Pattinson entre los finalistas que optan al papel.

Robert Pattinson | Gtres

El actor de La odisea tiene una gran experiencia en sagas tras haber estado en algunas como Crepúsculo, Harry Potter, Batman o Dune. De hecho, en esta última le dirige Denis Villeneuve, que estará encargará de llevar a cabo la próxima cinta de James Bond, por lo que ya le conoce bien.

Además, The Hollywood Reporter ha revelado que las pruebas de pantalla de Pattinson se realizaron el fin de semana del 24 de octubre.

Robert Pattinson | Gtres

Esta noticia ha llamado mucho la atención ya que se informó que Amazon buscaban a un perfil un poco mas joven y menos contrastado a nivel internacional.

Pero no solo el nombre de Pattinson ha surgido entre los nuevos candidatos, ya que Variety ha señalado que Nicholas Hoult ha audicionado para el agente 007 también. Cabe recordar que el actor es el Lex Luthor del Universo DC y estuvo en las películas de los X-Men de la pasada década.