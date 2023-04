John Stamos hizo que despidieran a las gemelas Olsen con solo 11 meses de 'Padres Forzosos': "No pude lidiar con eso"

Mary-Kate y Ashley Olsen, conocidas por todos como las gemelas Olsen, fueron unas de las actrices infantiles más famosas de los años 90 y principios de los 2000. Las niñas se hicieron famosas siendo ya bebés gracias a la serie 'Full House', en España 'Padres Forzosos', donde ambas interpretaban el papel de Michelle Tanner.

Las gemelas empezaron en el año 1987 a interpretar este personaje y estuvieron durante las 8 temporadas de la ficción, hasta que terminó en 1995. La carrera de las hermanas se catapultó a los más alto por este papel y, tras este experiencia, llegó el resto de su exitosa carrera.

Dave Coulier, Mary Kate/Ashley Olsen, Bob Saget, Jodie Sweetin, Candace Cameron, John Stamos en 'Full House' ('Padres Forzosos') | Cordon Press

Pero, ahora, el actor John Stamos, que interpretaba al tío Jesse, ha confesado en el podcast 'Good Guys', con Josh Peck y Ben Soffer, que mientras rodaban los primeros episodios hizo que despidieran a las gemelas Olsen, que solo tenían 11 meses, por lo mucho que lloraban. Aunque luego regresaron. Pero su carrera podría haber sido muy diferente.

La cuestión es que Stamos estaba rodando una escena con Dave Coulier, quien interpretó a Joey, donde cambiaban el pañal a la niña: "Estamos haciendo la escena. Joey y yo estábamos cambiando al bebé, ¿verdad? Y Danny (Bob Saget) se fue y dijo: 'Cuida a los niñas'. 'Sí, lo tenemos. Lo conseguimos'", explica Stamos.

"Entonces, llevamos al bebé abajo y la llevamos a la cocina y la lavamos con el grifo. Y ella estaba gritando. Ambos. Querían estar en cualquier otro lugar menos allí, y yo también", explica.

Dave Coulier, Mary Kate/Ashley Olsen y John Stamos en 'Full House' ('Padres Forzosos') | Cordon Press

Para después añadir que iban cambiando de niños con bastante frecuencia: "Tenían 11 meses y que Dios los bendiga. Siguieron cambiando: 'Este no va a llorar'. No pude lidiar con eso. Y dije: 'Esto no va a funcionar', y lo grité 10 veces. Le dije: 'Deshazte de ellas, no puedo trabajar así'. Y así se deshicieron de ellas. Traen a dos niños pelirrojos... Estoy seguro de que sus padres los amaban y pensaban que eran atractivos... No tenía nada que ver con que fueran pelirrojos, pero no eran atractivos", sigue diciendo.

Pero, finalmente, las gemelas Olsen estuvieron unos "solo unos días" fuera de la serie: "¡Traigan de vuelta a las Olsen! Estos niños son terribles". "Fue un día o algo así; probamos con los otros niños, no funcionó", recuerda John Stamos.

Actualmente Mary-Kate y Ashley Olsen han dejado su carrera como actriz a un lado pero quien siguió sus pasos en el mundo de la interpretación fue su hermana pequeña, Elizabeth Olsen, conocida por todo el mundo como la Bruja Escarlata de Marvel.

Las gemelas Olsen junto a su hermana Elizabeth | Getty

En el vídeo de arriba puedes ver una foto que John Stamos publicó en el set de rodaje de 'Padres Forzosos' donde aparece con Elizabeth Olsen un día que fue a ver a sus hermanas rodar.