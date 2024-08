Zoe Kravitz confiesa si volvería a trabajar con Channing Tatum, su actual pareja, tras estrenar Parpadea dos veces

Zoe Kravitz está a punto de estrenar su primera película como directora, Parpadea dos veces, que llega a los cines el próximo 23 de agosto. La cinta, protagonizada por Channing Tatum y Naomi Ackie, ha sido el nexo de unión entre Kravitz y Tatum, quienes mantienen actualmente una relación. Ambos comenzaron a salir en 2021 y actualmente se encuentran comprometidos.

Desde su comienzo no han dudado en mostrar públicamente su amor. De hecho, el padre de la actriz, Lenny Kravitz, habló de lo enamorados que están ambos actores y reveló que se casarán en 2025. Durante la promoción de esta nueva película han posado juntos en la alfombra roja, demostrando lo felices que están.

Channing Tatum y Zoë Kravitz en la premiere de Blink Twice | Reuters

Ahora ella ha hablado sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos en unas declaraciones a la revista People. "Eso espero. Creo que el arte es nuestro lenguaje del amor. Creo que es lo que amamos, y nos encanta hablar de ello, y experimentarlo, y apoyarnos mutuamente".

Además, confiesa que fue "impresionante" ver a su pareja interpretar a un personaje tan malo como es el suyo. "Fue increíble porque estaba haciendo un buen trabajo y, como actriz, pienso: 'Esto es algo delicioso que nunca ha tenido la oportunidad de hacer'. Además, hace este papel porque es un aliado. Quiere contar esta historia", añade.

También ha confesado lo fundamental que fue el apoyo de Tatum en el rodaje de su primera película como directora: "Después del primer día de rodaje, me dije: 'Dios mío. No sé en qué lío me he metido'", recuerda. "Y luego el proceso de edición fue muy largo, y la película no funcionó, durante mucho tiempo. Era como un ciclo. Había días buenos y días malos, y él tenía que pensar: '¿Qué versión de Zoe entra hoy en casa? ¿Está emocionada o es un charco?", se refiere a su pareja.

Channing Tatum y Zoe Kravitz paseando al principio de su relación en 2022 | Gtres

El actor también había tenido previamente unas bonitas palabras hacia Kravitz en el programa de Jimmy Fallon, donde confesó que Zoe era el amor de su vida.