Will Smith habla por primera vez de la "ira" que sintió en los Oscar y qué se le pasó por la cabeza

Meses después de su momento violento en la ceremonia de los Oscar, donde dio una bofetada en directo a Chris Rock por un chiste sobre su mujer Jada Pinkett, Will Smith ha vuelto al ojo público y presenta una nueva película, 'Emancipation', que ya puedes ver el avance.

El actor ha estado mucho tiempo de "retiro espiritual" y reflexionando sobre su vida y sus actos en un proceso de "sanación", como explicaba su propia esposa, Jada.

Ahora, vetado de los próximos Oscar y con una película que promocionar, Smith ha aparecido en su primer programa del año, The Daily Show con Trevor Noah.

La Policía de Los Ángeles se preparó para arrestar a Will Smith tras la bofetada a Chris Rock en los Óscar | Getty

"Fue una noche horrorosa, como puedes imaginar. Hay muchos matices y complejidades en ello. Pero al final del día, yo simplemente... se me fue, ¿sabes?", reconoce Will hablando sobre la infame gala.

"Estaba pasando por algo esa noche, ¿sabes? No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto... Fueron muchas cosas. Era el niño pequeño que veía a su padre pegarle a su madre, ¿sabes? Todo eso afloró en ese momento. No es quien quiero ser", explica.

Sobre lo que ocurrió tras la ceremonia, confiesa:

"Estaba fuera. Tenía rabia que se había embotellado durante un largo tiempo. Mi sobrino tiene 9 años. Es el niño más dulce. Volvimos a casa, él se había quedado levantado hasta tarde para ver a su tío Will y estamos sentados en mi cocina y él está sentado en mi regazo y sujetando el Oscar y de repente me dijo, '¿Por qué le has pegado a ese hombre, Tío Will?'. Maldita sea, ¿por qué estás intentando hacerme un Oprah?", cuenta el actor.

Smith aclara que no hay nada que "justifique" su comportamiento en absoluto. "Me preguntas que qué he aprendido. Simplemente que tenemos que ser amables unos con otros tío", admite.

"Sabes, es como, es duro. Y supongo que lo que fue más doloroso para mí, es que cogí lo que era duro para mí y lo hice duro para otra gente. Sabes, es como, entendí la idea de que gente dañada hace daño".

Seguro que te interesa

Jada Pinkett Smith espera que Will Smith y Chris Rock se reconcilien: "Los necesitamos"