Si Wicked te ha dejado ganas de más... estos 5 musicales podrían ser tu próxima obsesión

Los musicales tienen una forma única de hacernos sentir. Nos transportan a mundos donde las palabras no son suficientes y las emociones necesitan explotar en canciones. Wicked es uno de esos ejemplos perfectos, pero no tiene por qué ser el único.

Si saliste del cine tarareando Defying Gravity y anhelando más historias con ese poder arrollador, aquí tienes cinco propuestas que combinan música, emociones y personajes inolvidables.

1. Sing Street

La música puede ser un salvavidas, especialmente cuando creces en un entorno lleno de dificultades. En Sing Street, seguimos a Conor, un adolescente en el Dublín de los años 80 que encuentra en la música un escape de los problemas familiares y las estrictas reglas de su escuela. Todo empieza con una mentira para impresionar a una chica: "Tengo una banda". Pero esa mentira se convierte en una aventura creativa cuando, junto a un grupo de amigos, crea canciones originales inspiradas en las grandes bandas de la época como Duran Duran y The Cure.

Este musical no es solo una carta de amor a los 80, sino una celebración de la juventud, el arte y la rebeldía. La banda sonora es un personaje en sí misma, desde la pegadiza Drive It Like You Stole It hasta la melancólica To Find You. Sing Street te hará reír, llorar y recordar lo poderoso que puede ser seguir tus sueños, incluso cuando todo parece en tu contra.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

2. Tick, Tick...Boom

El reloj nunca deja de correr, y nadie lo entendió mejor que Jonathan Larson. Tick, Tick… Boom! es la adaptación del musical autobiográfico de Larson, creador de Rent, que retrata su lucha por encontrar su voz como artista antes de cumplir los temidos 30 años. Jonathan, interpretado magistralmente por Andrew Garfield, se enfrenta a las dudas, el fracaso y la presión de cumplir con las expectativas de los demás mientras intenta montar su primer gran musical.

Dirigida por Lin-Manuel Miranda, la película es un homenaje tanto a Larson como a todos aquellos que se atreven a soñar en grande. La música es emocionante y visceral, con temas como 30/90 y Why que exploran la ambición, el miedo y el sacrificio que conlleva seguir un camino artístico. Es un relato íntimo y universal, que no solo inspirará a los artistas, sino a cualquiera que se haya sentido perdido frente al paso del tiempo.

Dónde verla: Netflix.

3. La La Land

Damien Chazelle nos regaló un musical que es tanto un homenaje a los clásicos de Hollywood como una historia profundamente humana sobre el amor y los sueños. En La La Land, Mia (Emma Stone) y Sebastian (Ryan Gosling) son dos jóvenes que persiguen sus pasiones en Los Ángeles: ella quiere ser actriz; él, abrir un club de jazz. Sus caminos se cruzan y juntos descubren el poder transformador del amor y el arte.

Sin embargo, este no es un cuento de hadas. A medida que ambos luchan por alcanzar sus metas, su relación se pone a prueba, planteando una pregunta difícil: ¿puede el amor sobrevivir cuando los sueños van en direcciones opuestas? La banda sonora, con temas como City of Stars y Someone in the Crowd, es tan mágica como desgarradora, y las secuencias de baile son pura poesía visual. La La Land no es solo un musical; es una experiencia que te hará reflexionar sobre las decisiones que tomamos y lo que sacrificamos en el camino hacia nuestras metas.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

4. Les Miserables

Si buscas drama épico y canciones que te toquen el alma, Les Misérables es un musical que no puede faltar en tu lista. Basado en el icónico musical de Broadway, esta adaptación cinematográfica nos lleva al corazón de la Francia del siglo XIX, donde los sueños y las esperanzas chocan con la dura realidad de la pobreza y la opresión. Jean Valjean (Hugh Jackman) es un exconvicto que busca redención mientras el implacable inspector Javert (Russell Crowe) lo persigue sin descanso.

Cada personaje tiene su momento de lucimiento, desde Fantine (Anne Hathaway) con su desgarrador I Dreamed a Dream hasta los revolucionarios jóvenes que cantan Do You Hear the People Sing? en un llamado a la acción que te pondrá la piel de gallina. Les Misérables no es solo un musical; es una montaña rusa emocional que te llevará al límite y te dejará reflexionando sobre la justicia, la compasión y el sacrificio.

Dónde verla: Amazon Prime Video.

5. Rocketman

Más que un biopic, Rocketman es un espectáculo musical que captura la esencia de Elton John. Narrada como una fantasía musical, la película transforma los mayores éxitos del artista en una historia vibrante sobre su vida, desde su infancia como el tímido Reginald Dwight hasta su ascenso al estrellato. Taron Egerton brilla en el papel principal, no solo interpretando las canciones de Elton, sino también mostrando su lucha con la fama, las adicciones y la búsqueda de amor y aceptación.

Cada número musical es un espectáculo visual y emocional, desde la desgarradora Your Song hasta la eufórica Saturday Night's Alright (For Fighting). Pero lo que hace que Rocketman sea tan especial es su autenticidad. No oculta los demonios de Elton, pero también celebra su resiliencia y creatividad. Es un viaje que te hará cantar, reír, llorar y, al final, querer volver a escuchar todos sus discos.

Dónde verla: Amazon Prime Video.