La familia 'Fast and Furious' sigue creciendo de cara a su décima entrega, con la que la saga llega a su fin. En esta ocasión ha sido Vin Diesel quien ha hecho pública la noticia publicando una foto en sus redes sociales junto a Brie Larson.

En la fotografía se puede apreciar la buena química que hay entre los dos actores, que aparecen riéndose a carcajadas.

Brie Larson, una más de la familia

La actriz que da vida a la Capitana Marvel, Brie Larson, es el último fichaje:

"Sí, sí, sí… ves este ángel sobre mi hombro partiéndose de risa, y es cuando te acuerdas: 'esta es la Capitana Marvel'. Claramente hay amor y risas en esta imagen" comenzó diciendo Vin Diesel en su publicación de Instagram.

Por el momento se desconoce el papel que interpretará en la saga, aunque se espera que tenga un rol bastante importante:

"Sin embargo, lo que no ves es el personaje que presentará en 'Fast 10'. No tenéis ni idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su inteligencia… su Oscar, jeje, esta alma profunda añadirá algo que quizá no esperabas, pero anhelabas. Bienvenida a la familia, Brie", concluyó.

También veremos a Jason Momoa

Otro superhéroe que se suma a 'Fast and Furioius' es Jason Momoa, con un papel totalmente diferente al que estamos acostumbrados. El actor, pasará de héroe a villano en esta película, donde tendrá que "ser el chico malo", y no solo eso, sino "un chico malo muy extravagante".

El estreno de la película está previsto para la primavera del año 2023, aunque por el momento no se conoce la fecha exacta. Aunque 'Fast and Furious 10' se trata de la última película, no será sin embargo la última entrega, ya que estará dividida en dos partes. De forma que se pondrá el punto y final en 2024, con otra película.

