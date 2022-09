El vídeo viral donde Harry Styles escupe a Chris Pine en la tensa premiere de 'Don't Worry Darling'

Ya se ha podido ver en el Festival de Venecia 'Don't Worry Darling', el regreso de Olivia Wilde como directora donde, bajo sus órdenes, Florence Pugh y Harry Styles interpreta a la pareja protagonista de este thriller psicológico.

A pesar de lo comentado que ha sido su elenco desde que se anunciara la película, y desde el primer tráiler en mayo, su promoción se ha visto envuelta en una serie de polémicas por los que ahora la película es noticia. Desde los papeles por la custodia de sus hijos que Jason Sudeikis entregó a Wilde en la CinemaCon, hasta los desencuentros de esta última con Florence Pugh, protagonista de la película.

Pugh ha sido la gran ausente a lo largo de los actos promocionales de 'Don't Worry Darling', debido a que ya está preparando la segunda parte de 'Dune'. Pero los crecientes rumores de su malentendido con Olivia Wilde apuntan a ellos como principal causa.

Una publicación para celebrar el fin de rodaje donde no mencionaba a la directora, sus críticas hacia los comentarios sobre las escenas sexuales de la película, o la confirmación de que no estaría para promocionar la película agravaron el supuesto malentendido. Y a ello se suma ahora el incómodo momento que han vivido la directora y la actriz en la alfombra roja de Venecia, donde Florence ni siquiera ha participado en la rueda de prensa.

Pero no ha sido este el único percance que ha dejado la cinta en su paso por la Mostra, donde se ha proyectado fuera de competición. Y ha sido al comienzo del pase cuando las cámaras han captado otra situación que ya es carne de polémica. En los vídeos, se puede ver a la plana principal de 'Don't Worry Darling' tomando asiento: Olivia Wilde, Chris Pine, Harry Styles, Gemma Chan y Florence Pugh, en ese orden.

El ¿escupitajo? de Harry Styles

Al llegar los dos actores, como se puede ver en el vídeo, Pine se sienta primero y después llega Harry Styles, que al sentarse a su lado y al agachar la cabeza, parece escupir sobre su compañero de reparto, según lo comentado en redes. En el vídeo es difícil distinguir si eso ocurrió realmente, pero la reacción de Chris Pine al momento, que deja de aplaudir y pone cara de situación, ha avivado esta nueva polémica. Mientras, Wilde, sentada al lado de los dos, parece mirar a otro lado, y mientras sigue aplaudiendo, gira la cabeza hacia su novio Harry Styles.

Las redes se han llenado de incredulidad y algunas críticas hacia el ex One Direction, dando por cierta esta teoría, y de fans de Chris Pine que lo compadecen por lo vivido en todo el tenso día de prensa. Otras imágenes durante la rueda de prensa, donde se ve a Pine sin muchos ánimos por presentar la película, han generado más comentarios aún respecto a él y su participación en la misma. Al parecer, parte del elenco estaría disconforme con el protagonismo que ha acaparado Harry Styles, que destaca como músico y no como actor, durante la promoción.

Algo que no habría sentado bien a Pine, y explica su aparente malestar durante la muestra de Venecia. Un malestar del que solo parece haberse librado al ver a su compañera de reparto Florence Pugh llegando a Venecia, ante la que se ha mostrado eufórico sacando fotos de ella en la alfombra roja.

