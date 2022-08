Hace unos meses, Olivia Wilde presentaba su nuevo proyecto como directora: 'Don't Worry Darling', una película romántica protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, desde entonces pareja de Olivia.

Por entonces la conversación giraba en torno a la relación amorosa entre actor y directora, y por las escenas sexuales que los avances de la película prometían, como puedes ver arriba. Pero durante la presentación de la misma en la CinemaCon, un incidente fue muy sonado.

Durante el turno de palabra de Olivia, que presentaba su película a la audiencia presente, un misterioso hombre le hacía llegar un sobre sellado que le entregaba en mano en pleno escenario. Ella comenzó bromeando, pero tras ver su contenido, lo volvió a cerrar y no hizo ningún comentario.

Las especulaciones entonces giraban en torno a unos posibles papeles legales de parte de su ex, el cómico y actor Jason Sudeikis, que tendrían que ver con la custodia de sus hijos. Y así lo ha podido confirmar ahora el Daily Mail, que ha accedido a la respuesta legal de Olivia, entregada en Los Angeles.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis | GTRES

En estos documentos, la actriz y directora deniega la petición de Sudeikis de llevarse a sus hijos una temporada a Nueva York, donde él reside, al considerarla infundada, y contradictoria con lo que habían acordado, que era mantener la residencia habitual de sus hijos en Los Angeles, para que estuvieran escolarizados allí.

"Jason decidió que pasaría este año libre en Nueva York, sin trabajar, y quería que los niños estuvieran con él ese tiempo. No estoy de acuerdo, ya que ellos llevan mucho tiempo sin vivir en Nueva York", zanja Wilde en el documento, en el que asegura también que la residencia habitual de sus hijos es California, y en todo caso han estado yendo al colegio también en Londres, pero nunca en Nueva York.

En la reclamación presentada, también se refiere a la forma en la que Sudeikis le hizo llegar la petición, el extraño momento en la CinemaCon: "Sus acciones estuvieron claramente orientadas a amenazarme y a cogerme con la guardia baja. Pudo hacerlo de otra forma más discreta, pero eligió la más agresiva posible".

Jason Sudeikis lamenta lo sucedido pero culpa también a su ex

En los documentos entregados a Olivia Wilde, a los que también ha podido acceder el Daily Mail, Sudeikis afirma que no quería inicialmente hacer llegar a Wilde aquellos documentos, y menos de esa manera, pero comparte también que sus últimas conversaciones acerca de la residencia de sus hijos le asustaron.

"En primer lugar, Olivia me dijo que si yo no seguía por mucho tiempo en Los Angeles, me dejaría pasar tiempo con Otis y Daisy en fines de semana y vacaciones, negándome ya mi derecho a pasar largos periodos de tiempo con mis hijos", explicaba el actor.

Pero además añadía un hecho particular que para él fue el detonante: "En segundo lugar, Olivia comentó que quería llevarse a los niños a Londres cuando acabaran el colegio en 2023". Estos planes pasarían probablemente por irse a Londres con su actual pareja, Harry Styles.

Llegados a ese punto, Sudeikis reconoce que envió la documentación a Olivia sabiendo que tenía la agenda completa en Los Angeles cuando lo hizo, pero asegura también que esperaba que le llegaran a su exmujer "de una manera apropiada": "No quería que se lo entregaran en la casa de la actual pareja de Olivia porque seguramente nuestros hijos estarían allí, ni quería que llegara al colegio de ellos porque habría muchos padres presentes".

