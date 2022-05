Harry Styles habla de lo vulnerable que se sintió en las escenas sexuales de 'Don't Worry, Darling'

La carrera en el cine de Harry Styles continúa tras su fugaz pero impactante aparición en la escena postcréditos de 'Eternals'. Así, pronto podremos ver al artista en 'My Policeman', junto a Emma Corrin, y también en la esperada 'Don't Worry, Darling', cuyo tráiler puedes ver arriba, y que dirige la actual pareja del cantante, Olivia Wilde.

Esta película supone uno de los primeros papeles principales que Harry Styles tiene en su nueva carrera como actor, y ya ha tenido que hacer frente a alguna de las partes complicadas del oficio, como son las escenas sexuales. Styles rodó algunas secuencias de este tipo junto a su compañera de reparto Florence Pugh, a las que ya se ha referido anteriormente: "No podrás ver ninguna de las escenas con tus padres".

Ya se aseguró de limitar en cierta forma esas posibles escenas de sexo antes del rodaje, firmando una cláusula que aseguraba que su pene no se vería en la película. Lo ha contado en 'The Howard Stern Show', donde le preguntaban sobre su primera actuación sexual frente a la cámara: "Me sentía vulnerable. Nunca había besado a nadie delante de una cámara y me sentía cómo si estuviera, de alguna forma, dando una parte de mí".

Harry Styles | Getty

"No aparezco desnudo en 'Don't Worry, Darling'. Aparezco desnudo en 'My Policeman'. No hay ningún pene en el corte final... tampoco creo que se pensara en ningún momento en que fuera a estar. Creo que lo más importante con esto es que haya confianza", ha comentado el actor sobre lo que podremos ver en estas películas.

"Creo que si hablas de ello adecuadamente con toda la gente que está involucrada y recuerdas que lo importante en el set son las dos personas actuando, no debería haber problema. Si en algún punto te sientes incómodo, no pasa nada si tienes una conversación como 'No pasa nada si están consiguiendo buen material, lo importante es que estés cómoda'".

Seguro que te interesa:

La reacción de Olivia Wilde cuando le preguntan si se ha casado con Harry Styles