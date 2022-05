Elizabeth Olsen fue escogida para dar vida a Wanda Maximoff cuando apenas tenía 24 años, debutando en Marvel dos años más tarde para 'Vengadores: La Era de Ultron'. Desde entonces, la actriz se convirtió en una estrella de fama mundial y en uno de los rostros más reconocidos de la Casa de las Ideas.

Tras tener un rol secundario en las películas del UCM, pasó a protagonizar la primera serie de este universo con 'Bruja Escarlata y Visión', y ahora triunfa con 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' junto a Benedict Cumberbatch.

Este camino no habría sido posible sin el apoyo de sus hermanas, las famosas gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes le dieron un consejo para hacer frente a la fama que se le venía que la intérprete ha revelado.

"'No' es una frase completa", ha confesado Elizabeth a The Independent. La estrella de 33 años ha contado cómo gracias esta regla no duda en negarse ante cualquier cosa que no se sienta cómoda haciendo.

"No me gusta presentarme a las galas de premios", ha asegurado. "Lo intenté, y no me gusta. No vale la pena la sensación que siento de desmayarme. Simplemente no vale la pena".

Y es que, Elizabeth ha hablado anteriormente de la ansiedad que sufre, donde sus hermanas han sido cruciales para ayudarla a sobrellevarlo. "Creo que mis hermanas son algunas de las personas más asombrosas que he visto", advritió. "Estoy realmente asombrada por lo que han construido, y creo que se debe a que tienen una perspectiva muy saludable, y solo puedo beneficiarme de ello", alabó. "Creo que eso me ha enseñado a cómo comportarme".

Elizabeth Olsen asegura no haber visto 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'

En esta misma entrevista, la menor de las Olsen se ha referido el "desapego emocional" que siente por el éxito que ha acompañado al fenómeno fan que atrae su imagen y su personaje.

"Solo firmé para hacer un par de películas, así que sigue siendo una sorpresa cuando quieren que me una para más proyectos", ha dicho. "Me confundió la suerte que tuve con ellos al querer hacer 'Bruja Escarlata y Visión'", ha recordado, asegurando que sintió "miedo" por la presión que generó y que ahora vuelve a sentir con 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'.

Sobre la secuela del Hechicero Supremo, ha desvelado además que aún no la ha visto y que lo hará "eventualmente".

