"Tus problemas son mis problemas": Ariana Grande revela que repasó el contrato de Wicked con Cynthia Erivo para ir unidas

Ariana Grande y Cynthia Erivo, las protagonistas de la aclamada adaptación cinematográfica de Wicked, han demostrado que su unión va mucho más allá de la pantalla grande.

En un reciente evento de la Fundación SAG-AFTRA, Ariana compartió cómo ambas actrices trabajaron juntas desde el principio para asegurar condiciones justas y equitativas en su participación en la película.

"Cuando recibí mi contrato, llamé a Cynthia y le dije: ¡Vamos a revisar esto paso a paso juntas y asegurarnos de que estamos alineadas en lo que necesitamos'", explicó la cantante y actriz.

"Si ella necesita algo, lo necesitamos juntas. Quiero que nos apoyemos mutuamente. Tus problemas se convierten en mis problemas, y los míos en los tuyos", explica sobre su filosofía.

Este nivel de cooperación demuestra el fuerte vínculo que han cultivado a lo largo del proyecto. Ariana enfatizó la profundidad de su amistad al señalar: "Es imposible de explicar la profundidad que tiene. Empezamos a crear [ese vínculo] mucho antes de llegar ni siquiera al set.

Según la artista, este trabajo conjunto fue esencial para el desarrollo de la historia y también para su crecimiento personal: "Creo que fue una parte realmente importante del trabajo que hicimos. Estoy muy agradecida porque una de las cosas de las que más orgullosa estoy es de cómo nos cuidamos mutuamente".

Cynthia Erivo y Ariana Grande como Elphana y Glinda en Wicked | Universal Pictures

Esta adaptación no solo es un hito cinematográfico, sino también un sueño cumplido para ambas actrices. Tanto Grande como Erivo han compartido en numerosas ocasiones lo significativo que ha sido este proyecto para ellas, no solo por la magnitud del musical, sino también por la relación de apoyo mutuo que han desarrollado. "Cualquier gira de prensa o pequeño TikTok no puede capturar realmente la magnitud de lo que hemos construido", aseguraba Ariana.

La química y dedicación entre Ariana Grande y Cynthia Erivo también refleja el fenómeno en que Wicked se ha convertido desde su estreno en noviembre. La película, basada en el exitoso musical de Broadway y precuela del clásico El Mago de Oz, ya ha logrado un impresionante récord de taquilla a nivel mundial, posicionándose como la novena película más taquillera de 2024.