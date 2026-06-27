Tom Holland revela quién fue su mayor apoyo en el set de La odisea (y no es Zendaya): "Saca lo mejor de todos"

Christopher Nolan ha reunido en La odisea a uno de los repartos con más grandes estrellas de los últimos años. Destacan nombres como los de Matt Damon, Jon Bernthal, Lupita Nyong'o, Charlize Therón, Ben Safdie, Anne Hathaway o Zendaya y Tom Holland.

Precisamente, estos dos últimos actores están ahora de gira presentando por medio mundo SpiderMan: Brand New Day y pronto lo harán con la cinta de Nolan. Sin embargo, sorprendente, el intérprete no ha elegido a su pareja como su persona de más confianza en el set de rodaje.

Zendaya y Tom Holland en Madrid presentando SpiderMan 4 | Gtres

Y es que, hay otro actor cuya historia con Holland se remonta aún más atrás en el tiempo: Robert Pattinson.

"Tener una cara conocida y a alguien con quien compartir pantalla fue un auténtico apoyo para mí", contó recientemente Holland a Empire sobre Pattinson. "Siempre tengo ganas de compartir escenas con Rob, porque saca lo mejor de todo el mundo."

Tom Holland en La odisea | Cordon Press

"Admiro su capacidad para arriesgarse y hacer que parezca la decisión perfecta para ese personaje", ha añadido.

En la película, Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los principales pretendientes de Penélope, madre de Telémaco, al que da vida Holland.

Robert Pattinson en La odisea | Cordon Press

En esa misma entrevista, Pattinson ha bromeado con Holland diciendo que "siempre acabo haciendo cosas raras con Tom y no sé por qué".

"Fue un papel muy divertido: 'Solo quiero ser tu padre. Quiero ser tu padre. ¡Eso es todo lo que quiero!'", le dijo a su compañero.

Tom y Robert coincidieron previamente en las películas Z, la ciudad perdida (2016) y El diablo a todas horas (2020).