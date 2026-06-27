PALABRAS DE CARIÑO
Tom Holland revela quién fue su mayor apoyo en el set de La odisea (y no es Zendaya): "Saca lo mejor de todos"
Tom Holland protagoniza junto a Zendaya La odisea de Christopher Nolan, pero su pareja no fue su mayor apoyo tal y como ha reconocido el actor, desvelando con quién se sintió más cómodo en el rodaje.
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Christopher Nolan ha reunido en La odisea a uno de los repartos con más grandes estrellas de los últimos años. Destacan nombres como los de Matt Damon, Jon Bernthal, Lupita Nyong'o, Charlize Therón, Ben Safdie, Anne Hathaway o Zendaya y Tom Holland.
Precisamente, estos dos últimos actores están ahora de gira presentando por medio mundo SpiderMan: Brand New Day y pronto lo harán con la cinta de Nolan. Sin embargo, sorprendente, el intérprete no ha elegido a su pareja como su persona de más confianza en el set de rodaje.
Y es que, hay otro actor cuya historia con Holland se remonta aún más atrás en el tiempo: Robert Pattinson.
"Tener una cara conocida y a alguien con quien compartir pantalla fue un auténtico apoyo para mí", contó recientemente Holland a Empire sobre Pattinson. "Siempre tengo ganas de compartir escenas con Rob, porque saca lo mejor de todo el mundo."
"Admiro su capacidad para arriesgarse y hacer que parezca la decisión perfecta para ese personaje", ha añadido.
En la película, Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los principales pretendientes de Penélope, madre de Telémaco, al que da vida Holland.
En esa misma entrevista, Pattinson ha bromeado con Holland diciendo que "siempre acabo haciendo cosas raras con Tom y no sé por qué".
"Fue un papel muy divertido: 'Solo quiero ser tu padre. Quiero ser tu padre. ¡Eso es todo lo que quiero!'", le dijo a su compañero.
Tom y Robert coincidieron previamente en las películas Z, la ciudad perdida (2016) y El diablo a todas horas (2020).
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