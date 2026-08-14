Matthew McConaughey revela cómo Jennifer Lopez le salvó de un lío con la policía en la frontera de México: "La cosa se puso fea"

Matthew McConaughey puede presumir de ser uno de los actores de Hollywood que ha trabajado con más estrellas. Al comienzo de su carrera, el intérprete compartió reparto con muchas actrices de fama mundial en varias comedias románticas y, precisamente, una de sus coprotagonistas le salvó de un gran lío con la policía.

Matthew McConaughey | Getty Images

El actor ha recordado en el podcast Happy Sad Confused que su película Planes de boda (2001) con Jennifer Lopez evitó que fuera detenido en la frontera con México.

"Planes de boda una vez me sacó de un gran, gran lío en México", ha contado el actor. "Una noche llegué tarde y estaba cruzando la frontera hacia el sur, y me dieron el alto. Era una de esas paradas donde te echan el ojo: un gringo en una camioneta, una buena camioneta", ha recordado. "Yo estaba como 'madre mía, a sacar la billetera, allá vamos'. La cosa se puso fea".

"Y entonces saqué a colación: '¿Conocen a Jennifer Lopez? ¿Han visto Planes de boda? Sí, sí, era yo'", señaló, tras lo cual los agentes se dieron cuenta de quién era y McConaughey contó que terminaron tomándose una foto con él y le dejaron ir.

Jennifer Lopez y Matthew McConaughey en 2001 | Gtres

En Planes de boda, Jennifer Lopez es una exitosa y perfeccionista organizadora de bodas en San Francisco que no tiene tiempo para su propia vida amorosa hasta que un día sufre un pequeño percance en la calle y es salvada por un médico al que daba vida Matthew McConaughey. Tras creer que ha encontrado al hombre de su vida, el personaje de JLo descubre que el médico es el novio de su próxima clienta.