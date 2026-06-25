Tom Holland revela en público cómo llama a Zendaya en la intimidad: el vídeo gritándole su otro nombre

En plena promoción internacional de SpiderMan: Brand New Day, Tom Holland y Zendaya han acaparado todos los focos en su reciente parada en Roma, donde el actor desveló de forma natural el cariñoso apodo que utiliza con su mujer en la intimidad.

Mientras hablaba con los periodistas en la alfombra roja sobre una heladería a la que planeaban ir después, Tom llama de forma espontánea a su pareja y sorprende al utilizar su segundo nombre para llamar su atención a lo lejos: "Maree, ¿cómo era el nombre del sitio?". Desde el otro extremo de la alfombra, la actriz respondió al instante de manera cómplice: "¡Giolitti!".

Esta romántica gira, que también los ha llevado a firmar autógrafos y bromear ante las cámaras en París, llega justo una semana después de que confirmaran oficialmente que se han casado en secreto tras meses de intensas especulaciones.

De hecho, todos los detalles sobre la romántica gira de prensa y la confirmación de la boda de Tom Holland y Zendaya se han convertido en el tema del momento.

Con la honestidad que le caracteriza, Holland se ha sincerado sobre la gran fortuna que supone compartir su camino y su profesión con la actriz: "Nuestro negocio puede presentar situaciones muy estresantes, y es realmente agradable tener una relación sólida que perdure en el tiempo."

"Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos realmente lo que es vivir esta vida, y creo que eso es un gran lujo, porque simplemente no entiendo cómo podría tener algo así con otra persona. Así que, para mí, encontré a mi persona. Es mi mejor amiga, y soy la persona más feliz que he sido nunca cuando estoy con ella, pero también nunca me he sentido tan apoyado y seguro.", se sinceraba el actor.