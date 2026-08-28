El hijo de Gwyneth Paltrow y Chris Martin sigue los pasos de su padre al debutar en el pub donde arrancó Coldplay

El hijo de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, Moses Martin, ha dado un paso decisivo en su carrera musical al actuar en el mítico pub The Hawley Arms de Camden, en pleno centro de Londres.

Justo después de los inicios en la actuación de su hermana Apple Martin y al frente de su trío de rock alternativo People I've Met, el joven de 20 años abarrotó el emblemático local junto a su guitarra acústica en un recital gratuito a escasos metros del público.

El escenario elegido no podía ser más simbólico, ya que fue en ese mismo barrio del norte de Londres donde Coldplay dio sus primeros pasos en 1998 (cuando aún actuaban bajo el nombre de Starfish) y donde Moses pasó gran parte de su infancia tras la boda de sus padres en 2003.

Moses abordó con naturalidad las ventajas de pertenecer a una familia de artistas en una entrevista concedida a Rolling Stone: "Sin duda es algo a tener en cuenta. Creo que lo más importante es que estoy muy agradecido de estar en la posición en la que me encuentro y que llevo la música en la sangre gracias a mis padres. Mis padres son increíbles y estoy muy agradecido de estar en esta posición".

A pesar del peso de sus apellidos, el joven subrayó la identidad propia de su proyecto: "Lo reconocemos y lo agradecemos, pero estamos haciendo algo especial y único para nosotros, algo que realmente nos importa. Así que, en definitiva, cualquier cosa que motive a la gente a escuchar nuestra música, vengan de donde vengan, damos la bienvenida a cualquier fan".

Respecto a la relación con sus padres a la hora de componer, el cantante confesó recurrir a ellos habitualmente: "Confío mucho en su opinión. Pero lo mismo ocurre con mi madre; tiene muy buen gusto", agregando estar "especialmente agradecido de tener padres que me apoyan en esto porque saben lo que se siente".

Sobre el ambiente artístico del Reino Unido, el artista destacó que "Londres tiene un ambiente mucho más musical que muchas otras ciudades en ciertos aspectos. En general, Inglaterra es muy receptiva a la música nueva y existe una cultura de dar oportunidades a las bandas, lo cual me parece realmente especial".

Fundada durante su etapa escolar en Los Ángeles junto al batería Orlando Wiltshire y el bajista Andrew Suster, la banda People I've Met publicó su primer EP de cinco temas, Bunny, el pasado mes de mayo tras fichar por el sello Interscope Records.

Este despegue musical de Moses coincide con su creciente proyección pública, habiendo debutado como modelo hace poco encabezando la campaña de la firma Burberr y tras acompañar a su madre en la alfombra roja el pasado diciembre durante el estreno de su película Marty Supreme.