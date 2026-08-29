Ridley Scott vuelve a Alien casi una década después de Covenant: así será la secuela que quedó en el limbo

Diez años después de Alien: Covenant, Ridley Scott vuelve la saga que inició en 1979 y que dejó a medias. El director ha confirmado que trabaja en una nueva película que continuará la trama de Covenant y volverá a estar protagonizada por el androide David, interpretado por Michael Fassbender.

Por ahora, el proyecto se encuentra en desarrollo y no tiene fecha de estreno ni producción confirmada, pero Scott ha adelantado que la historia explorará de nuevo a David y los peligros de la Inteligencia Artificial.

"En realidad, volví de repente y me involucré", declaró al medio francés AlloCiné. "La que acaba de estrenarse [Alien: Romulus] estuvo bien. Creo que necesita algunos retoques. Así que volví a participar".

"Ya tengo una idea para la próxima película de Alien. Hicimos Prometheus y luego Alien: Covenant. Así que retomo la historia donde la dejamos en Covenant con Michael Fassbender, quien ahora se cree Ozymandias", ha detallado Scott.

"Me gusta que la IA se haya descontrolado", dijo elm director sobre la situación del personaje al final de Covenant. "Si optamos por la IA, cuando descubramos que se ha descontrolado será demasiado tarde. Podría apagar todo lo digital del mundo así como así. Sería un caos absoluto. Ese tipo de cosas son las que dan miedo".

Michael Fassbender en Alien Covenant | 20th Century Fox

La idea de rescatar la trilogía ha llamado la atención de los fans ya que parecía que esta historia parecía aparcada definitivamente.

Alien: Covenant recaudó alrededor de 241 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que podía parecer razonable, pero que quedó muy lejos de los más de 403 millones conseguidos por Prometheus. Con un presupuesto de producción cercano a los 97 millones, el resultado fue considerado algo decepcionante.

Escena de Alien: Covenant | 20th Century Fox

Además, Covenant recibió una acogida irregular y Fox se replanteó el rumbo de la franquicia hasta la compra de Disney en 2019, que decidió explorar otros caminos con Alien: Romulus y la serie Alien: Planeta Tierra.

Y aún queda por ver si Alien volverá a tener un crossover con Predator, después de que ambas sagas estén cada vez más relacionadas como quedó demostrado en Predator: Badlands.