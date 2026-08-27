El imprescindible y secreto papel de Dolly Parton detrás de Buffy, cazavampiros

Uno de los capítulos más desconocidos de la prolífica carrera de Dolly Parton detrás de las cámaras fue su papel fundamental como productora ejecutiva en Buffy, cazavampiros, la aclamada ficción protagonizada por Sarah Michelle Gellar que se emitió durante siete temporadas, entre 1997 y 2003.

A través de su productora Sandollar Productions, cofundada junto a su exmánager Sandy Gallin, la cantante impulsó el proyecto desde sus inicios.

La propia Parton abordó abiertamente su implicación en una entrevista concedida a Business Insider en 2024, restándose mérito con su característica humildad: "Gran parte de mi trabajo consistió simplemente en conversar con la gente de negocios de allí. Y de vez en cuando salía a reuniones".

Reparto de 'Buffy, cazavampiros' | The WB

La reina del country quiso destacar la labor de todo el equipo de la serie: "Tengo que reconocer el mérito de mucha más gente en Buffy, cazavampiros que el mío. Muchísima gente trabajó muchísimo en esa serie. Estaba muy emocionada con la serie. Ese pequeño proyecto tuvo mucho éxito".

Sobre su relación con los actores, Parton añadió que "no llegó a conocer a todos" pero matizó que "quería que supieran que estaba ahí para ellos, que estaba orgullosa de ellos y que estaban haciendo un gran trabajo".

Una presencia en la sombra que la propia protagonista de la ficción, Sarah Michelle Gellar, calificó como "un hecho poco conocido" en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2023, recordando la emoción que sintió al saber que Parton la respaldaba: "La legendaria Dolly Parton era productora. Nunca la vimos, pero al principio recibíamos regalos de Navidad con nuestro nombre, y yo pensaba: 'Ni siquiera sabe quién soy'. Un día, alguien le preguntó al respecto, y ella elogió la serie y mi actuación. Pensé: '¡Por fin puedo morir en paz! Dolly Parton sabe quién soy y cree que soy buena'".

La muerte de la estrella se produce tan solo cuatro días después de que la propia Parton confesara a la revista PEOPLE que se encontraba "lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl" (su esposo, fallecido en 2025).

A pesar de las dificultades, la inolvidable artista mantuvo su incansable espíritu de trabajo hasta el último momento: "Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! Ya me conocéis, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad".