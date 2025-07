Brad Pitt revela por qué Tom Cruise renunció a protagonizar su película de carreras juntos: "Se dio cuenta"

En 1994, Brad Pitt y Tom Cruise protagonizaron Entrevista con el vampiro, la única película que tienen juntos dos de las estrellas más grandes del cine de los últimos años.

Dos décadas después, ambos estuvieron cerca de colaborar para otra cinta en la que juntaban además sus pasiones por el motor. La película que protagonizaron en 2019 Matt Damon y Christian Bale, Le Mans '66, iba a haber sido el reencuentro entre Cruise y Pitt, pero el proyecto se canceló y ahora Brad ha explicado la razón.

Brad Pitt y Tom Cruise en la premiere de F1 en Nueva York | Reuters

En una entrevista con The National, el actor ha dicho que "Tom y yo, durante un tiempo, trabajamos en Le Mans '66 con Joe Kosinski [director de F1 y Top Gun: Maverick]. Esto fue unos 10 años antes de que llegaran los chicos que la hicieron, y la convirtieron en una gran película".

"Al final, ambos queríamos conducir, y Tom quería interpretar a Shelby, y yo quería interpretar a Ken Miles. Y cuando Tom se dio cuenta de que Carroll Shelby no conduciría mucho en la película, no se concretó", aseguró Pitt sobre su colega, con el que volvió a posar recientemente 30 años después. "Así que no estoy seguro de cómo funcionará [en una posible secuela de F1], pero lo intentaremos. Me encantaría", dijo dejando la puerta abierta a una secuela de F1, aunque precavido.

Y es que, estas últimas palabras llegan después de que Joseph Kosinski sugiriera a GQ UK que una secuela de F1 podría reunir al personaje de Cruise en Días de trueno y el de Pitt, aunque ya sabemos la opinión de Brad sobre trabajar con Tom.

"Bueno, ahora mismo, sería Cole Trickle, el personaje de Cruise en Días de trueno. Descubrimos que él y Sonny Hayes (Brad Pitt) tienen un pasado. Fueron rivales en algún momento, quizá se cruzaron... Me enteré de una épica batalla de karts en Entrevista con el vampiro que tuvieron Brad y Tom, ¿y quién no pagaría por verlos enfrentarse en la pista?", aventuró.

Brad Pitt en F1 y Tom Cruise en Días de trueno | Warner Bros. | Paramount Pictures

Lo cierto es que Pitt se ha mostrado deseoso de volver a pilotar, según declaró a The National: "Me gustaría volver a pilotar, egoístamente hablando. La F1 sigue siendo el centro de atención. Tiene que centrarse en Joshua Pierce, el personaje de Damson Idris, y el resto del equipo luchando por un campeonato. ¿Dónde encaja Sonny? No estoy seguro. Sonny probablemente esté en las salinas de Bonneville, batiendo récords de velocidad o algo así. Así que no estoy seguro de qué más hay más allá de eso".

De momento los fans solo podrán fantasear con este inesperado crossover, aunque si hay un lugar donde se cumplen los sueños es Hollywood.