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¿Es imprescindible volver a ver Vengadores: Endgame en cines antes de Doomsday? La afirmación de Joe Russo y el récord de Avatar

El director Joe Russo ha afirmado que los fans deben ver Vengadores: Endgame Encore antes de Doomsday. Mientras, muchos señalan que el reestreno, que incluye apenas cuatro minutos más, busca superar el récord de Avatar.

Escenas de Vengadores: Endgame y Avatar

Vídeo: Marvel Studios | Fotos: Marvel Studios/20th Century Fox

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Miguel Toba
Miguel Toba
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Uno de los grandes estrenos del año es el de about:blank, con el que Marvel pretende volver a impactar a sus fans. Para ello, dos grandes reclamos: Robert Downey Jr. vuelve reconvertido en Dr. Doom y el reparto será el más grande hasta la fecha del UCM, juntando a casi todos los héroes vistos en películas de La Casa de las Ideas.

La cinta llega tras 37 películas y alrededor de 15 series de universo compartido, pero, por si no fuera poco, el director Joe Russo ha asegurado que es totalmente necesario volver a ver Vengadores: Endgame.

Escena de Vengadores: Doomsday
Escena de Vengadores: Doomsday | Marvel Studios

Siete años después de su lanzamiento en cines, la película se reestrenará este 25 de septiembre con cuatro minutos de metraje adicional y un adelanto de Doomsday. Por ello, muchos usuarios en redes han señalado que volver a proyectarla en salas puede parecer una excusa para batir el récord que sigue teniendo Avatar de película más taquillera de la historia.

Sam Worthington an Avatar
Sam Worthington an Avatar | Cordon Press

Sin embargo, según el director estadounidense "creo que es importante volver a ver Endgame en los cines por dos razones: primero, os vais a divertir mucho y segundo, creo que es imprescindible verla para entender la historia de Doomsday".

Avatar, de 2009, sigue liderando el ranking de película con más recaudación de la historia con 2.923 millones de dólares en todo el mundo, mientras que Vengadores: Endgame ocupa el segundo lugar con 2.799 millones de dólares. Es decir, una diferencia de apenas 124 millones que podría alcanzar fácilmente la película de Marvel.

Robert Downey Jr. como Iron Man en 'Vengadores: Endgame'
Robert Downey Jr. como Iron Man en 'Vengadores: Endgame' | Marvel

Cabe recordar que ambas cintas han tenido varios reestrenos en salas que han aumentado sus cifras. Por su parte, Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre.

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