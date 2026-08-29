Stockard Channing asegura que solo ha visto Grease dos veces y critica la caricatura de Rizzo: "Es mi peor pesadilla"

La actriz Stockard Channing reapareció a sus 82 años en la alfombra roja del estreno europeo de Prácticamente magia 2, rompiendo el anonimato que intenta mantener desde hace años.

Sin embargo, la actriz siempre estará ligada a la inolvidable Rizzo de Grease y en una reciente entrevista le han preguntado, entre otras cosas, por el dibujo muy poco favorecedor de su personaje en los créditos iniciales de la película.

"Esto es incluso peor de lo que recordaba. Miren esto", ha lamentado la intérprete en Entertainment Tonight.

Stockard Channing como Rizzo en Grease | Cordon Press

Además, Channing desveló que solo ha visto la película de 1978 dos veces: "Una de ellas fue en la inauguración del Teatro Chino de Grauman. Y estoy de acuerdo en que esa caricatura fue desafortunada. Es mi peor pesadilla".

"Estoy muy orgullosa de ella, pero no la veo", admitió la actriz, asegurando que que cuando la película se emite por televisión, no la ve.