¿Recuerdas a Rizzo de Grease? La actriz Stockard Channing reaparece tras años de "vida de ermitaña"

La actriz Stockard Channing ha acaparado todas las miradas durante la alfombra roja del estreno europeo de Prácticamente Magia 2, celebrado en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres.

A sus 82 años, la inolvidable Rizzo de Grease lució un elegante traje azul marino en la que ha sido su primera aparición pública en dos años, rompiendo de forma excepcional la rutina de persona desapercibida que mantiene desde hace un lustro en la capital británica.

Durante el evento, la intérprete compartió un emotivo reencuentro lleno de abrazos con Dianne Wiest (de 78 años), reencontrándose también con las coprotagonistas Sandra Bullock y Nicole Kidman, además de las nuevas incorporaciones a la secuela, Joey King y Maisie Williams.

Stockard Channing y Dianne Wiest | Gtres

La reaparición de Channing se produce escaso tiempo después de sincerarse sobre su estilo de vida en una entrevista con la revista de The Sunday Times, donde confesó: "Soy feliz siendo una ermitaña".

La actriz neoyorquina explicó cómo la trágica muerte en 2014 de su pareja durante 25 años, el productor Dan Gillham, alteró de forma definitiva su trayectoria vital: "La muerte de Gillham fue más devastadora de lo que imaginaba; tuvo un efecto retardado. El rumbo de mi vida cambió, así que decidí mudarme".

Dianne Wiest, Maisie Williams, Joey King, Susanne Bier, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing, Solly McLeod and Xolo Mariduena | Gtres

Tras vender su propiedad en Los Ángeles y dejar atrás Maine, Channing fijó su residencia en el Reino Unido en 2019, una decisión motivada también por la situación política en Estados Unidos.

A pesar de haber mantenido un perfil bajo en Los Ángeles y de haberse dedicado recientemente a la dirección teatral en el Festival de Edimburgo con la obra Krapp's Last Tape, Channing aceptó retomar su papel de la tía Frances Owens en esta secuela.

Sobre el legado de su filmografía, reconoció que "me reconocen personas de diferentes edades por distintos personajes. Para las niñas más pequeñas es Prácticamente magia, para los adultos es The West Wing, y para los adultos de verdad es Grease".