La "maldición" de Solo en Casa 2: Tres actores de la mítica película han muerto en lo que va de año

La muerte de Tim Curry este pasado 25 de agosto a los 80 años no solo ha dejado huérfano al cine de culto por sus papeles en The Rocky Horror Picture Show o Clue, sino que ha desatado la alarma entre los seguidores de Solo en Casa 2: Perdido en Nueva York.

El actor británico, que encarnó al inolvidable conserje del Hotel Plaza, el Sr. Hector, se ha convertido en el tercer intérprete del clásico navideño de 1992 en fallecer en lo que va de año, alimentando en redes sociales la teoría de una supuesta "maldición" sobre el reparto.

La triste noticia llega apenas un mes después del fallecimiento de la actriz irlandesa y ganadora del Oscar Brenda Fricker, recordada por su entrañable papel como la Dama de las Palomas de Central Park, quien murió el pasado 16 de julio a los 81 años.

A su pérdida se suma la de Catherine O'Hara, encargada de dar vida a Kate McCallister, que falleció el pasado mes de enero a los 71 años.

Estas consecutivas pérdidas se unen al recuerdo de John Heard, el padre de Kevin en la ficción, quien falleció en julio de 2017 a los 71 años.

La coincidencia de estas tres muertes en un margen de ocho meses ha generado un revuelo de mensajes y estupefacción en plataformas como X, donde los usuarios admiten el impacto emocional: "Volver a ver Solo en casa 2 en Navidad va a doler, ¿eh?", ironizaba un tuit viral acompañado por las imágenes de los tres actores en la película.

Entre las cientos de reacciones, otros fans manifestaban su tristeza asegurando que "ya ni sé si tengo estómago para volver a verla" o lamentando que "es una verdadera lástima que, con el tiempo, al volver a ver esta película, veas cada vez más personas que ya no están vivas".