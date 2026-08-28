Estrenos de cine del 26 de agosto: El ser querido, Una noche al año y La constelación del perro

El ser querido

La nueva película de Rodrigo Sorogoyen será uno de los platos fuertes de la cartelera de esta semana. Javier Bardem y Victoria Luengo protagonizan la cinta, que compitió en la Sección Oficial a Competición del Festival de Cannes 2026. La cinta narra la historia del aclamado director de cine Esteban Martínez, considerado una leyenda tanto por sus películas como por su pasado de violencia y excesos, que ofrece un papel a su hija Emilia con el pretexto de ayudarla en su estancada carrera de actriz. La convivencia del rodaje dará lugar a una intimidad que no tenían desde hace años, pero también reavivará viejos dolores que nunca se curaron.

Duración: 135 minutos.

La constelación del perro

Basada en la novela de Petter Heller, y bajo la dirección de Ridley Scott, La constelación del perro está ambientada en un mundo donde sobrevivir es cuestión de instinto, pero conservar la humanidad es una decisión. El thriller cuenta con un reparto principal encabezado por nombres como Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong y Guy Pearce.

Duración: 118 minutos.

Una noche al año

Mónica Barbaro y Callum Turner protagonizan Una noche al año, la comedia romántica dirigida y producida por Will Bluck en la que dos extraños hambrientos de amor se conocen por casualidad durante la única noche del año en Nueva York en la que se permite a los solteros tener encuentros sexuales. Es muy probable que Owen, al que su novia acaba de dejar, y Allie, una romántica empedernida, sean los únicos dos solteros que busquen algo más que una fugaz aventura.

Duración: 102 minutos.

Erupcia

Y el viernes llegará también a los cines Erupcia el drama de Pete Ohs en la que las vacaciones románticas se ven interrumpidas por una erupción volcánica.

Duración: 71 minutos.

La superviviente

La superviviente es el documental dirigido por Kike Maíllo que narra la historia de Tania Head , durante años, una de las voces más reconocibles entre los supervivientes del 11-S. Fue la única que logró salir con vida de la planta donde colisionó el segundo avión, y su historia de superación la llevó a convertirse en la Presidenta de la Asociación de Supervivientes del World Trade Center. Su relato y la trágica pérdida de su prometido, en los mismos atentados, lograron dar la vuelta al mundo y conmocionar a la opinión pública internacional. Pero en 2007, una investigación del New York Times desveló que nada de aquello era cierto.

Duración: 88 minutos.

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa

Tadeo Jones y la lámpara maravillosa llega también este miércoles a los cines. En la cuarta entrega de la exitosa saga de Enrique Gato, el arqueólogo más famoso de la animación española volverá a embarcarse en una trepidante misión junto a sus inseparables compañeros.

Duración: 94 minutos.