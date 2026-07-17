Katie Holmes tiene un nuevo novio 10 años más joven pero que no ha presentado a su hija Suri

Katie Holmes ha vuelto a encontrar el amor, pero no tiene ninguna prisa por dar pasos agigantados en su nueva relación.

Y es que, a pesar de los rumores de hace unos meses sobre su posible vuelta con Joshua Jackson, la actriz ha sido fotografiada en actitud muy cariñosa por las calles de Manhattan y de la mano en los Hamptons con el atractivo artista neoyorquino Jason Bard Yarmosky de 39 años.

Ahora, al conocerse públicamente su relación, ha salido a la luz el motivo por el que su hija Suri Cruise, aún no conoce a la nueva pareja de su madre.

Según ha revelado una fuente cercana en exclusiva a Page Six, la actriz prefiere ir despacio antes de hacer las presentaciones familiares oficiales.

La pareja, que se conoció el pasado mes de junio en el Festival de Tribeca, está disfrutando al máximo de esta primera etapa sin presiones de ningún tipo, ignorando por completo sus casi diez años de diferencia de edad.

"La relación entre Katie y Jason aún es muy reciente y se lo están tomando con calma. Todavía no han conocido a las familias de los demás ni han hecho nada de eso", asegura el entorno de la intérprete, desvelando que de momento prefieren ver cómo se van desarrollando las cosas.

Además, este noviazgo parece estar sentándole de maravilla a Holmes: "Jason transmite tranquilidad y hace que Katie se sienta segura y cómoda, algo muy importante para ella".

"Ahora mismo, simplemente están disfrutando de pasar tiempo juntos", concluye la fuente.