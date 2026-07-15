Todo lo que tienes que saber sobre La Odisea para disfrutar al máximo la nueva película de Christopher Nolan

La Odisea no es precisamente una historia pequeña. Antes de convertirse en la nueva superproducción de Christopher Nolan, las aventuras de Odiseo ya llevaban cerca de tres mil años siendo contadas, reinterpretadas y convertidas en una de las grandes bases de la cultura occidental. Sin embargo, llegar al cine con los deberes hechos no significa tener que leerse de urgencia los 24 cantos atribuidos a Homero.

La película protagonizada por Matt Damon parte de un universo repleto de héroes, dioses, monstruos y viejas cuentas pendientes que comienzan mucho antes de que Odiseo emprenda su famoso viaje de regreso a casa. Conocer algunas de estas claves puede ayudar a entender mejor quién es cada personaje, por qué Ítaca importa tanto y qué ha ocurrido antes de que empiece la aventura.

Y todo ello puede explicarse sin revelar cómo Christopher Nolan ha decidido adaptar la historia ni destripar las grandes sorpresas de la película.

La Odisea empieza cuando otra historia gigantesca ya ha terminado

Escena tráiler de La odisea | Warner Bros.

Para entender el punto de partida hay que conocer, aunque sea brevemente, la guerra de Troya. La historia comienza después de un conflicto que ha enfrentado durante diez años a los griegos contra la ciudad de Troya y que está en el centro de La Ilíada, la otra gran epopeya atribuida a Homero.

Odiseo, rey de la pequeña isla de Ítaca, ha combatido junto a héroes como Aquiles, Agamenón y Menelao. No es el guerrero más fuerte del ejército griego, pero sí uno de los más inteligentes y astutos. La tradición le atribuye precisamente la idea del caballo de Troya, el engaño que permite a los griegos entrar en la ciudad y poner fin a la guerra.

Cuando comienza el viaje de regreso, Odiseo lleva diez años lejos de casa. Lo que debería ser la vuelta a Ítaca acaba convirtiéndose en otra odisea de diez años. Por eso, cuando finalmente se completa la historia, han transcurrido 20 años desde que dejó a su familia.

Ese es el gran motor de todo el relato: un hombre intentando volver a casa.

¿Quién es Odiseo, el personaje de Matt Damon?

Matt Damon en La odisea | Universal Pictures

Matt Damon interpreta a Odiseo, también conocido por su nombre latino, Ulises. Es el rey de Ítaca, marido de Penélope y padre de Telémaco.

Pero conviene olvidarse de la idea del héroe perfecto. Odiseo sobrevive principalmente gracias a su inteligencia, su capacidad para mentir, engañar y adaptarse. Puede ser valiente, pero también orgulloso, impulsivo y capaz de provocar sus propios problemas.

Su gran arma no es una espada: es su cabeza.

Esa característica es fundamental para entender por qué su viaje es mucho más que una sucesión de monstruos y aventuras. La Odisea también plantea constantemente hasta dónde puede llegar alguien para sobrevivir y regresar con los suyos.

Penélope no está simplemente esperando

Anne Hathaway como Penélope en La odisea | Warner Bros.

Anne Hathaway interpreta a Penélope, esposa de Odiseo y reina de Ítaca. Mientras su marido lleva años desaparecido y muchos lo dan por muerto, ella debe mantener su reino y su familia en pie.

Su palacio se ha llenado de pretendientes que quieren casarse con ella y ocupar el lugar de Odiseo. Penélope, sin embargo, se convierte en uno de los personajes más inteligentes de la historia gracias a sus propias estrategias para ganar tiempo.

La más famosa es el engaño del telar: promete elegir nuevo marido cuando termine de tejer un sudario, pero cada noche deshace en secreto parte del trabajo realizado durante el día.

Odiseo intenta regresar a Ítaca mediante la astucia. Penélope consigue resistir exactamente de la misma manera.

Telémaco busca al padre que prácticamente no conoce

Tom Holland como Telémaco en La Odisea | Universal Pictures

Tom Holland interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope. Era apenas un niño cuando su padre partió hacia Troya y ha crecido bajo la sombra de un hombre convertido en leyenda.

Su historia es tan importante que los primeros cantos de la obra son conocidos tradicionalmente como la Telemaquia. Mientras Odiseo intenta regresar, Telémaco emprende su propio viaje para descubrir qué ha ocurrido con su padre y encontrar su lugar en un mundo dominado por los pretendientes que han invadido su hogar.

La relación entre ambos es, por tanto, una de las grandes claves emocionales de la historia: un padre lleva 20 años intentando volver y un hijo ha pasado prácticamente toda su vida esperando a alguien a quien apenas recuerda.

Los dioses no son simples espectadores

Matt Damon como Odiseo y Zendaya como Athena en La Odisea | Universal

En la mitología griega, los dioses intervienen constantemente en la vida de los mortales. Y Odiseo tiene aliados, pero también enemigos muy poderosos.

Atenea, interpretada por Zendaya, es la diosa de la sabiduría y una de las grandes protectoras de Odiseo y Telémaco. La inteligencia del protagonista hace que exista una conexión especial entre ambos.

En el otro extremo está Poseidón, dios del mar. Su enfrentamiento con Odiseo es una de las razones por las que regresar a una isla atravesando el Mediterráneo puede convertirse en una auténtica pesadilla.

Esta relación con los dioses es importante porque, en La Odisea, una tormenta nunca tiene por qué ser solamente una tormenta.

Cíclopes, sirenas y otros peligros que quizá ya conoces sin saberlo

Matt Damon en La odisea | Universal Pictures

Muchas de las criaturas más famosas de la mitología occidental proceden de las aventuras de Odiseo.

El cíclope Polifemo, las sirenas, la hechicera Circe, la ninfa Calipso o el descenso al mundo de los muertos forman parte del imaginario construido alrededor de su viaje.

No hace falta conocer de antemano qué ocurre en cada episodio. De hecho, si se llega completamente nuevo a la historia, puede ser mejor descubrir cómo Nolan ha llevado estas pruebas a la pantalla.

Lo importante es entender que el viaje de Odiseo no sigue las reglas de una aventura histórica convencional. La Odisea es un relato mitológico donde lo humano, lo monstruoso y lo divino conviven constantemente.

El reparto y quién es quién

Robert Pattinson en La odisea | Cordon Press

El reparto de la película está encabezado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco, la familia que constituye el corazón de la historia. A ellos se suman, entre otros, Zendaya como Atenea y Robert Pattinson como Antínoo, uno de los principales pretendientes de Penélope.

Con un reparto de semejante tamaño, lo más importante antes de entrar al cine es recordar tres nombres: Odiseo quiere volver, Penélope espera resistiendo y Telémaco busca respuestas. Todo lo demás se construye alrededor de ellos.

¿Hay que leer el libro antes de ver La Odisea?

Matt Damon como Odiseo en La odisea | Warner Bros.

No. Y probablemente tampoco sea necesario intentar memorizar cada personaje y criatura antes de entrar al cine.

La obra de Homero tiene una estructura compleja y no cuenta todos los acontecimientos de manera estrictamente cronológica. Buena parte de las aventuras más famosas de Odiseo son relatadas por el propio protagonista como acontecimientos que ya han sucedido.

Por eso, conocer el argumento completo podría incluso revelar momentos que un espectador prefiera descubrir directamente en la película.

La mejor preparación es mucho más sencilla: saber que la guerra de Troya ha terminado, Odiseo lleva diez años fuera de casa cuando emprende su regreso, Penélope y Telémaco siguen en Ítaca y los dioses tienen sus propios intereses.

Matt Damon como Odiseo en La odisea | Warner Bros.

Al final, no hace falta ser un experto en mitología griega para disfrutar de La Odisea. Bajo los dioses, los monstruos y las batallas se esconde una idea extremadamente sencilla que lleva casi tres mil años funcionando: un hombre que lleva demasiado tiempo lejos de casa y está dispuesto a atravesar lo imposible para volver.

Christopher Nolan lleva esta historia a los cines el 17 de julio de 2026 con una superproducción rodada íntegramente con cámaras de película IMAX. Y si algo conviene tener claro antes de que se apaguen las luces es esto: la verdadera odisea no es llegar hasta el fin del mundo, sino conseguir regresar a casa.