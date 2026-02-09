Antena 3 cierra otra semana como la TV líder alcanzando una media en la semana del 14,1% de cuota, su mejor semana desde hace casi tres años, marzo de 2023, y un resultado con el que aventaja a su competidor privado por +5,4 puntos y también a la cadena pública con una distancia de +1,7 puntos en la semana. En Prime Time, también es líder en la semana con un 15,8%, su mejor dato desde junio de 2023 en la franja estelar.

Atresmedia es el grupo líder de la semana con un 26,7%, su mejor dato desde junio y la mayor distancia histórica con su rival, +4,3 puntos.

La primera semana de febrero de 2026 ha estado llena de récords para Antena 3 donde destaca la entrega del mayor bote de Pasapalabra convirtiéndose en lo más visto de la televisión con 3,7 millones de espectadores de media y un 36,8%. La emisión más vista y de mayor cuota de la temporada para un programa, con picos espectaculares de más del 45% durante el Rosco.

Sueños de libertad, continúa imbatible como líder y la serie más vista de la TV. Protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, cierra la semana líder (14,6%) y en récord, con su semana más vista de la historia. Reúne a una media de 1.393.000 espectadores, un 14,6% de share medio y alcanza 2,3 millones de espectadores únicos en la semana.

El Hormiguero le sigue en lo más alto con su mejor día en casi tres años, arrasando igualmente con 3.239.000 espectadores de media y un 23,5%. Antena 3 Noticias 2 (3.037.000 y 22,4%) firma máximo de temporada y su día más visto en 3 años.

Y ahora Sonsoles firma récord de temporada con su día más visto del curso: logra 1.030.000 seguidores de media y 4.210.000 espectadores únicos.

Espejo Público, presentado por Susanna Griso, triunfa con récord de temporada: 14,7% de cuota de pantalla. El programa se sitúa como líder sobre su competidor, aventajándolo en +3,5 puntos. Además reúne una media de 420.000 espectadores y alcanza un total de más de 2,7 millones de espectadores únicos.